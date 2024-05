PACHĒ conta tudo sobre o lançamento da sua nova música “Little Love”

Gabriel Pacheco, o PACHĒ, lança no próximo dia 31 de maio, sua mais nova composição: “Little Love”, produzida com base em referências que ele possui de artistas europeus. O produtor musical, curador, DJ e relações públicas comentou sobre o momento vivido na carreira.

Little Love mescla a house music com o pop



O artista tem assinatura em diversas playlists, presença há anos em casamentos, festas em geral, festivais, dentre outros. Segundo ele, as inspirações são todas de música eletrônica, mas que também navegam muito por um contexto comercial e o nome “Little Love”, surgiu com base na própria letra que conversa com a “vibe” da música.

PACHÉ buscou criar algo ao mesmo tempo alegre e positivo



De acordo com PACHĒ, “Little Love”, nasceu de um ideal dele de que o mundo precisa de amor. “Todo gesto de carinho e amor, por mais que seja simples e pequeno, o efeito é gigantesco e exponencial, mesmo que seja um sorriso que é dado para um desconhecido”, disse. A ideia com a composição é criar algo ao mesmo tempo alegre e positivo, mesclando house music com o pop. “É desafiador juntar tudo isso numa única obra musical, mas chegar próximo ao objetivo, já me conforta e muito”, afirmou.

Músico terá um novo lançamento esse ano por uma gravadora espanhola

Créditos: Divulgação



Para PACHÉ, a música atende a todos os públicos. “Esta versão foi pensada para tocar tanto numa rádio, quanto no dia a dia das pessoas, em inúmeros e diferentes contextos e ocasiões”. A música estará disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify e Deezer. Para salvar a música na playlist basta entrar neste link: aqui.



Quanto aos novos projetos, o artista afirmou que “terão novos lançamentos ainda este ano e uma das suas novas composições será lançada por uma gravadora espanhola”.