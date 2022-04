Pabllo Vittar faz pocket show virtual no Amstelverso, espaço da Amstel no metaverso

O show faz parte da turnê mundial “I Am Pabllo Global World Tour”

Para quem ainda não tem a condição de estar presente em um show presencial da cantora Pabllo Vittar, a Amstel tem uma super novidade que vai agradar muitos fãs. A marca está inovando no mercado ao criar o próprio espaço no metaverso, o Amstelverso, e para celebrar esse local virtual, a marca fará um pocket show com a drag queen.

O visitante do Amstelverso pode caminhar livremente por todo o ambiente recheado de referências de Amsterdam, cidade natal da Amstel, utilizando teclado e mouse pelo computador ou o touch na tela do celular



No espaço, a Amstel pretende levar a campanha “I Am What I Am” ao ecossistema da web3, oferecendo experiências musicais, descontos em produtos e outras surpresas visuais de forma gratuita. O show da Pabllo já foi gravado e a apresentação está disponível no site para ser assistida e permanecerá por 30 dias.

“Queremos que as pessoas possam celebrar quem elas são em um universo descontraído. Além da interação ao vivo via chat com outros visitantes, as pessoas podem jogar jogos, desbravar o ambiente e descobrir QR codes que darão descontos em produtos ou fretes”, disse Vanessa Brandão



“A pandemia fez com que ambientes digitais ganhassem cada vez mais relevância no dia a dia das pessoas. Por meio desta iniciativa, Amstel e a Pabllo estão promovendo uma inovação que leva a apresentação da turnê da artista em primeira mão, de maneira acessível, para todos os fãs. Estamos muito felizes de trazer esta grande novidade que é o Amstelverso” comenta Vanessa Brandão, diretora de marketing das marcas mainstream do Grupo HEINEKEN no Brasil.

“Essa campanha traz inovação para o mercado e permite que o público se sinta mais próximo de seus ídolos”, afirma Mari Campos, diretora artística da Mynd, agência responsável pelo projeto



Além de inaugurar o espaço, essa iniciativa de Amstel tem também o objetivo de fortalecer a campanha “I Am What I Am”, que tem como objetivo encorajar as pessoas a serem quem elas realmente são e celebrar com orgulho a singularidade de cada uma. Para acessar o Amstelverso, basta acessar o link (https://www.amstelbrasil.com/amstelverso/) com um avatar customizável e curtir o show.

A marca aproveita o momento para ativar a parceria com os influenciadores Marcela McGowan, Pepita, Bielo, Raphael Dumaresq, Mateus Carrilho e Heey Cat

Serviço:

Show I Am Pabllo no Amstelverso

Quanto: grátis

Link para acesso: https://www.amstelbrasil.com/amstelverso/