Ovos de Páscoa mais caros exigem atenção aos direitos do consumidor

Coordenador do curso de Direito da Anhanguera faz orientações sobre compras nesse período para evitar problemas

Os supermercados do país já estão decorados para a Páscoa e os ovos de chocolate são os principais produtos à venda. No entanto, este ano, os consumidores devem ficar atentos, pois os preços dos ovos estão mais altos em comparação aos anos anteriores. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de fevereiro de 2023, o valor dos chocolates e bombons teve um aumento de 12,41% nos últimos 12 meses.

ovos quebrados ou derretidos devem ser trocados; conheça os direitos do consumidor

Com o aumento de preço, os consumidores estão exigindo mais qualidade nos produtos e, por isso, é importante ficar atento aos direitos do consumidor. De acordo com o advogado e coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, professor Thiago Luz, embora seja mais barato comprar barras de chocolate convencionais, o ovo de chocolate é um produto diferenciado, com uma produção e embalagem mais sofisticadas, o que justifica o seu preço mais elevado.

No entanto, os consumidores devem estar atentos à qualidade dos ovos de chocolate e às informações contidas nas embalagens, como a data de validade, a identificação do fabricante, o estado de conservação, o selo de certificação do Inmetro (no caso de brindes e brinquedos infantis) e a tabela nutricional com ingredientes. O peso em chocolate, que é diferente da numeração dos ovos e varia entre as marcas, também precisa ser verificado.

Advogado e coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, professor Thiago Luz

Além disso, os preços anunciados em publicidades, como folhetos, anúncios e encartes, devem ser os mesmos ofertados nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Caso contrário, é considerado propaganda enganosa, conforme o Art. 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ovos amassados em bancas de promoção devem ter sua condição anunciada de forma objetiva, por meio de placas ou informativos.

No caso de compras virtuais, é comum as pessoas enfrentarem problemas com prazos de entrega ou com produtos danificados. Sem a oportunidade de avaliar a compra, o risco de receber ovos quebrados ou derretidos é maior. Nesses casos, o comprador deve estar atento ao prazo estabelecido pela loja, que deve ser respeitado. Caso contrário, a loja será responsabilizada, sem transferir a culpa para a transportadora ou para os correios. De acordo com o CDC, cabe a troca ou devolução do valor nessas situações.

Para evitar problemas, é recomendável que a pessoa lesada tenha em mãos todas as documentações necessárias, como a nota fiscal, fotografias e trocas de e-mails. Caso as medidas extrajudiciais não surtam efeito, o indicado é buscar auxílio de um advogado especialista no assunto ou recorrer a órgãos como o Juizado Especial Cível ou a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

Com a alta dos preços dos ovos de Páscoa, os consumidores devem ficar atentos aos seus direitos e garantir que estão recebendo um produto de qualidade e para quem prefere evitar problemas, o professor Thiago Luz recomenda comprar ovos de chocolate em lojas físicas e conferir as informações da embalagem antes da compra. Além disso, ele alerta para a importância de guardar a nota fiscal e, em caso de problemas, entrar em contato imediatamente com a loja ou fornecedor para buscar uma solução.

Com a proximidade da Páscoa, é importante que os consumidores estejam atentos aos seus direitos e às informações sobre os produtos que desejam comprar. Dessa forma, é possível evitar transtornos e garantir uma celebração mais tranquila e saborosa.