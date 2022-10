Outback lança prato 100% vegetal inspirado nas famosas costelas da rede

A novidade é mais uma inovação da marca de temática australiana que lançou o produto nesta segunda, 17, em parceria com a Incrível!

O objetivo é dar continuidade aos produtos inovadores do menu da rede, tornando-se cada vez mais inclusivo. A partir desta segunda, 17, o Outback Steakhouse anuncia que contará com mais uma novidade 100% vegetal no cardápio: intitulado “Royal Plant Barbecue”, o prato é inspirado em suas clássicas Ribs On The Barbie e Royal Cheese Ribs.

A nova receita, desenvolvida em parceria com a Incrível!, foi desenvolvido para atender o crescente interesse do mercado consumidor por opções vegetais que, segundo pesquisa realizada no fim de 2020 pelo Ibope e coordenada pelo The Good Food Institute (GFI) aponta que 50% dos brasileiros afirmaram ter reduzido o consumo de proteína animal.

Para Renata Lamarco, Diretora de Marketing da Bloomin´Brands, holding que detém a marca Outback Steakhouse no Brasil, essa é uma aposta que mostra como a empresa está atenta aos desejos e às necessidades dos consumidores que estão, cada vez mais, em busca de flexibilizar sua alimentação.

A novidade “Royal Plant Barbecue”, que entra para o menu fixo do Outback, estará disponível na versão tamanho júnior feita com 150 gramas de mix de proteínas vegetais Incrível!®️ sabor costela, com um toque defumado, deliciosamente empanada e finalizada com a combinação dos molhos barbecue e vegetal sabor cheddar, deixando o prato ainda mais suculento e harmonioso ao paladar daqueles que buscam por qualidade, variedade e inovação. Além disso, o cliente pode optar pelo acompanhamento que desejar dentro do menu do Outback.

O novo prato fará parte do menu do Outback Steakhouse no valor de R$ 54,90. A novidade estará disponível nos 139 restaurantes da rede, distribuídos em mais de 50 cidades e 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

“Sabemos que, atualmente, a expectativa do consumidor é de que, independentemente do estabelecimento em que vá, ele encontre variedade e alternativas às proteínas convencionais. E acreditamos que o momento da refeição pode ser ainda mais inclusivo e compartilhado por todos”, avalia a executiva. “Por isso, buscamos sempre oferecer diferentes opções para o nosso cliente se sentir à vontade ao optar pelo Outback no momento de descontração junto dos amigos ou da familia”, finaliza Renata.