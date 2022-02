Ouro velho ganha nova vida na Cury Joalheria: empresa compra peças dos clientes

Íkaro Cury é especialista na avaliação, compra de joias, penhor diamantes e metais preciosos

As joias são um bem inestimável e que marcam um momento especial na vida das pessoas, podendo ser o casamento, um aniversário ou alguma outra data especial entre o presenteado e quem escolheu a peça. Muitos desses itens acabam passando de geração em geração e, por falta de significado ou até de necessidade financeira, as pessoas precisam se desfazer deles. Íkaro Cury, proprietário da Cury Joalheria, é especialista no assunto e faz questão de ajudar quem precisa.

A joalheria de Íkaro está no mercado desde 2011 e já se tornou referência em São Paulo e Natal. Ela oferece os serviços mais avançados e precisos de avaliação disponíveis, além de ser o maior negociante de Penhor de Joias da Caixa Econômica Federal, ajudando a centena de pessoas a terem lucro na venda das suas joias penhoradas.

O que faz a marca ser um destaque brasileiro, de acordo com o proprietário são os métodos utilizados para avaliação dás joias. “Utilizamos os testes mais avançados que estão disponíveis no mercado. São realizados teste hidrostático, pra saber a quantidade de ouro puro presente na joia, teste de espectômetro, fluorescência e ataque ácido, para que possamos obter a leitura do teor de ouro e dás gemas presente em cada joia. Com isso teremos a certeza que o cliente terá uma avaliação 100% precisa e receberá por cada décimo de grama de ouro.





A empresa compra peças apenas de pessoas físicas, e que tenham a nota fiscal da joia para garantir a procedência do item. “Fazemos a compra do ouro e das joias antigas, a reciclagem desse ouro para criação de algumas joias e 90% desse material é destinado para exportação”, explica o especialista.



Juntando a honestidade e transparência, o que é um dos pilares fundamentais da empresa, Íkaro também desenvolveu ao longo dos anos o conhecimento e as habilidades para fazer avaliações imparciais valorizando cada joia avaliada, fazendo com que a Cury Joalheria se tornasse o sucesso que é hoje, ajudando milhares de pessoas em momentos de crise, principalmente no momento de pandemia.