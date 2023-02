Otávio Mesquita e Murilo Couto participam de esquete do Porta dos Fundos

Protagonizado por Gregorio Duvivier, a esquete “Não Bateu” foi ao ar no YouTube do Porta, nesta segunda-feira (20)

Foi ao ar na última segunda-feira (20), no canal do YouTube e perfil do Instagram, a esquete “Não Bateu”, do Porta dos Fundos. A esquete conta com a participação de uma das figuras mais clássicas do humor brasileiro, Otávio Mesquita.

Protagonizado por Gregorio Duvivier, a esquete foi ao ar no YouTube do Porta, na última segunda-feira (20). Créditos: YouTube

Com roteiro de Jonathan Marques e a direção de Rodrigo Van Der Put, a esquete mostra a dupla de amigos Carlos (Gregorio Duvivier) e Bruno (Murilo Couto) jogando vídeo-game.

O Porta dos Fundos é um hub de entretenimento multiformato e multiplataforma que chegou aos 10 anos em 2022. Créditos: Divulgação/Porta dos Fundos

Até que Bruno decide “agitar um pouco as coisas”. Oferece, então, um pedaço de brownie a Carlos, alertando: “Tá forte. Come só metade que bate”. Contrariando o amigo, Carlos inicia, então, uma saga de agitação que começa com brócolis com Nutella e termina em Otávio Mesquita.