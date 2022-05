Otaviano Costa diz que ‘Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem’ foi o maior desafio da sua carreira

Em coletiva de impressa hoje (5) o novo apresentador e outros integrantes do programa falam das expectativas e dão spoilers da atração

Humor, sabor, competição e claro: sabotagens. O programa “Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem” reúne todos esses ingredientes e outras pitadas de surpresas dos chefs. A atração retorna para sua segunda temporada no SBT a partir desse sábado (7) às 22h30 e consolida as tradicionais programações culinárias da emissora.



A temporada que promete ser ainda mais popular que a primeira, traz Otaviano Costa como apresentador e marca retorno do ator e comunicador para a sua primeira casa na televisão brasileira. A coletiva de imprensa mediada pela assessora de comunicação do SBT Maisa Alves recebeu também o diretor geral da atração Lucas Gentil e o chef Giuseppe Gerundino que deram um show de simpatia e protagonizaram momentos de emoção.

Maisa Alves recebe o apresentador Otaviano Costa, o chef italiano Giuseppe Gerundino e o diretor geral Lucas Gentil em coletiva de imprensa



Lucas Gentil conta que essa temporada promete mais proximidade com o público e justifica o novo nome do programa. “A ideia era ser o mais direto possível e transmitir a ideia do programa. O nome também segue a premissa de outros sucessos da emissora como o ‘Cante se puder’, ‘Dance se puder’”, exemplifica. Além da mudança de nome, Lucas garante que as cores também estarão diferentes, tudo para deixar o set ainda mais acolhedor.



O chef italiano Giuseppe Gerundino, mora no Brasil há 19 anos, e conta que não é jurado ácido como são conhecidos outros chefs de competições culinárias. “Dizem que eu sou o anjinho dos chefs, mas na verdade eu não forço para ser assim. Gosto de tratar todos bem, sou assim lá fora também. Nunca fiquei bravo na cozinha do restaurante, por exemplo. Para mim a cozinha é muito mais que um ambiente de trabalho”, desenvolve.

Otaviano não esconde a emoção de estar de volta a primeira emissora que trabalhou



Otaviano Costa revelou durante a coletiva que o “Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem” foi o maior desafio da sua carreira. “Mais desafiador que a internet ou até ou até programas diários. Foi algo totalmente novo para mim. Meu maior desafio foi entender o mecanismo do programa e não atrapalhar os participantes porque as sabotagens já fazem isso por si só”, compartilha.



Parceria de sucesso

O programa é uma parceria entre o SBT e o canal Discovery, e inova ao atingir três públicos: tv aberta, tv fechada e streaming. A atração é bem sucedida internacionalmente e já teve mais de 15 edições. Lucas Gentil explica qual o diferencial das edições brasileiras, especialmente dessa segunda temporada. “Uma das maiores diferenças está no tipo de humor. Aqui optamos por um humor mais leve, sem sadismo e que não tem a intenção de ofender ninguém. O Otaviano faz isso com maestria”, elogia.

Otaviano diz que o novo programa foi o maior desafio da sua carreira

Expectativas x Realidade

O ator e apresentador Otaviano Costa conta que está com expectativa alta para a estreia do programa que foi gravado em fevereiro. “Existe uma grande diferença porque o programa é gravado, então sabemos já que entregamos tudo ali e observamos de fora como um filho”, compara.

Otaviano afirma estar confiante quanto a reação do público.”Eu acho que o público vai gostar e se divertir muito. Vão encontrar humor, emoções, curiosidades. Vai entreter toda a família, inclusive as crianças adoram o formato e eu tento deixar ainda mais lúdico. Estamos confiantes! Espero que o público goste”, almeja.