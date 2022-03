“Os Problemas macroeconômicos do Brasil estão imbricados com a falta de segurança jurídica como a sua principal causa”, afirma Dr. Eduardo Araújo

O advogado possui um escritório na área de proteção patrimonial para empresários

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) revelaram que quase 600 mil empresas fecharam as portas durante a pandemia, deixando prejuízos para milhares de empresários brasileiros.

É por isso que é sempre indicado ao empreendedor a proteção patrimonial, que consiste em utilização de estruturas jurídicas lícitas para se proteger a empresa, reduzindo-se riscos de prejuízos e perdas definitivas por falta de planejamento, além de se preservar empregos, a família e gerações futuras.

O escritório de Dr. Eduardo Araújo é uma referência na área de proteção patrimonial, sendo procurado por renomados empresários brasileiros



O escritório de Dr. Eduardo Araújo é uma referência na área de proteção patrimonial, sendo procurado por renomados empresários brasileiros. De acordo com o advogado, a falta de segurança jurídica para os empresários acaba gerando vários problemas econômicos ao país, como foi possível ver durante a pandemia, sendo que muitos empresários não tinham qualquer planejamento patrimonial e muito menos conhecimento prévio para gestão de crises.



“O problema econômico do Brasil é, na verdade, um problema jurídico. A falta de segurança jurídica é resultado de decisões de tribunais superiores, que oscilam a todo momento, assim como as políticas macroeconômicas populistas e o mercado financeiro altamente reativo a pressões – sendo também altamente volátil, oscilando a todo momento conforme as crises externas e o noticiário político do dia. O Brasil é um país altamente exportador, mas que não tem uma economia doméstica suficiente estruturada para se manter em caso de recrudescimento da crise, já que a falta de infraestrutura, tomada de decisões políticas sempre populistas e a destempo, levam a rápida contração do crédito, não permitindo que o mercado de consumo interno seja sustentável, mesmo falando-se em 200 milhões de pessoas”, explica o advogado.

De acordo com o advogado, a falta de segurança jurídica para os empresários acaba gerando vários problemas econômicos ao país, como foi possível ver durante a pandemia, sendo que muitos empresários não tinham qualquer planejamento patrimonial e muito menos conhecimento prévio para gestão de crises



É por isso que os empresários têm buscado cada a dia mais assessoria em planejamento tributário para se evitar perdas indesejáveis por má gestão, além de proteção patrimonial por estruturas como a “Holding Company”, diversificação da carteira de investimentos e aquisições em setores estratégicos, evitando-se consequências jurídicas de tempos imprevisíveis que fazem como que o patrimônio construído durante toda a vida se perca em poucas semanas.