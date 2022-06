Os looks mais comentados da festa com tema de séries da decoradora Andrea Guimarães

A renomada decoradora fez uma festa gigante com direito a presença de vários artistas

Já imaginou poder conhecer um ambiente todo decorado e pensado na sua série favorita? Até com comida, bebida e música temática? Foi isso que os convidados da festa de aniversário da decoradora Andrea Guimarães vivenciaram. E o melhor? Eles foram à caráter dos personagens favoritos. Por isso, separamos os melhores looks da festa para vocês conferirem.

A aniversariante estava vestida como na série “Vikings”. A produção foi feita por Bruno Oliveira



Uma festa de séries de televisão já parece ser uma boa ideia, mas essa festa organizada e pensada pela maior e mais renomada decoradora do Brasil parece ser ainda melhor.

Eliana recebeu vários elogios ao vestir um Israel Valentim e ficar a cara dos personagens de “Bridgerton”

Já sonhando com esse evento há mais de um ano, Andrea dedicou os ambientes do Palácio dos Cedros, onde ocorreu a festa, a 22 seriados de televisão, como Friends, Vikings, O Gambito da Rainha, Brigderton, Emily in Paris e muito mais.

Quem também marcou a presença na festa foi Rodrigo Faro



A aniversariante estava com um look incrível digno de filmes e séries de TV. A roupa foi inspirada na personagem principal de “Vikings”, a guerreira Lagertha. O figurino foi desenvolvido pelo renomado Bruno Oliveira, figurinista da Cláudia Raia que é super conhecido por grandes produções feitas para Carnaval.

As roupas de época foram as mais usadas pelos convidados



Quem também arrasou e deu o que falar na festa da decoradora foi a apresentadora Eliana, que usou um look pensado pelo estilista Thidy Alvis, com vestido de Israel Valentim. A produção ficou a cara do seriado “Bridgerton”, da Netflix, um drama de época que mostra a alta sociedade da Regência Britânica.