“Os biquínis me vestiam tão bem que eu estava uma grande gostosa”, diz Tatá Werneck sobre marca em que virou sócia

Antes de se tornar sócia da ESC, a humorista era cliente

Sem nunca pensar em sair da área da televisão, cinema e teatro, Tatá Werneck decidiu mudar os planos e investir na primeira empreitada fora do entretenimento. A humorista virou sócia da marca carioca de beachwear ESC, que ela já usava e era apaixonada pela beleza e caimento das peças.



A história de Tatá com a ESC começou de forma natural, a humorista começou a comprar as peças da marca em 2017 e continua usando os produtos desde então, criando um vínculo afetivo com o negócio, as coleções e a equipe. Foram cinco anos como cliente fiel até chegar na sociedade, que Tatá já afirma que não terá muito a ver com a parte de criação. “Não tenho dom para criar coleções. Deixo para eles, que tem um bom gosto absurdo”, disse a atriz.

“Sem retoques porque a vida não permite retoques. E pra quem está perguntando, meu biquíni é da Esc que agora sou praticamente sócia e minha bunda comprei num brechó”, brincou Tatá nas redes sociais ao postar algumas fotos



“Nunca tive muito interesse em focar em nada que não fosse meu trabalho como atriz, comediante, apresentadora e mãe. Aí veio a ESC e me encantou. Ganhei uns biquínis do Cláudio Soares, sócio da marca e grande amigo. Postei uma foto usando e viralizou. Mas de fato os biquínis, além de lindos, me vestiam tão bem que eu estava uma grande gostosa. Também estou grande gostosa sem eles”, diverte-se a apresentadora.

Ainda vivendo um dia a dia rígido por conta da pandemia, a atriz já encontra amigos testados e sai para trabalhar, a ESC vai entrar nessa rotina de Tatá



Apesar de não entender muito de criação, que ficará por conta do estilista e diretor criativo André Lucian, Tatá dará pitacos em tudo que entende. Ela se define como básica e gosta de muito conforto, além de presar sempre pelo respeito a diversidade de corpos. Sobre o corpo da atriz, ela diz que tem começado a postar o que chama de “sequências de fotos não habituais de biquínis”, e está recebendo milhares de comentários positivos.

A ESC foi lançada em 2017 com peças sofisticadas, femininas, atemporais e com lifestyle leve e contemporâneo para o mercado de moda praia



“Nunca me cuidei. Eu fazia exercícios caso fosse trabalhar e precisasse estar mais musculosa. Era viciada em trabalho até ter minha filha, que me fez priorizar minha saúde. Tive diabetes na gravidez e estava com 48% de gordura corporal. Comecei a me exercitar pensando em saúde e assim permaneço. Estou feliz por subir uma escada e poder atender um telefone em seguida. Antes eu era muito sedentária. Fui fazer um teste de esforço e meu laudo foi ‘toma vergonha na cara’, brinca a atriz.