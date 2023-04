Os arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas abrem as portas da nova casa de campo no interior de São Paulo

O imóvel com 600 m² está localizado em um condomínio em uma fazenda na cidade de Porto Feliz, a cerca de 115km de São Paulo

Os renomados arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas estão de casa nova, desta vez, a casa de campo de 600 m² está localizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo, a cerca de 115km da capital. O casal se mudou para o novo endereço há cerca de quatro meses e em entrevista à ‘Casa Vogue Brasil’, Murilo Lomas afirmou que como decoraram a casa com mobiliário e obras de arte de acervo próprio, a sensação é de que moram na casa há anos.

Sig Bergamin e Murilo Lomas no home da nova casa em Porto Feliz | Créditos: Reprodução YouTube Casa Vogue Brasil



Os arquitetos disseram a revista que a construção se tornou um refúgio que desvela o mix & match característico no trabalho de ambos. Na decoração da nova casa, Sig Bergamin e Murilo Lomas reuniram móveis, objetos, obras de arte e tecidos incríveis que sobraram de trabalhos ou que compraram em viagens pelo mundo. Para Sig, a nova casa é uma casa dos espíritos, porque reune peças de vários outros imóveis que tiveram, por isso, o casal tem bastante leftover, muito garimpo, muitas nacionalidades; e segundo ele, é dessa mistura que o ele gosta.

Sig Bergamin e Murilo Lomas no portão da casa de campo, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, SP



No tour, Murilo conta que a casa de tijolinhos foi uma das primeiras casas no condomínio, e que estavam em Londres quando decidiram reformar a casa para dar outra cara, porém, sem grandes intervenções. A primeira mudança foi a pintura nos tijolinhos. O resultado foi um ambiente dramático, segundo Sig, com muito garimpo, peças de muitas nacionalidades e um mix de tecidos e texturas muito diversificados.

Sig apresentando o amplo quarto do casal

Créditos: Reprodução YouTube Casa Vogue Brasil



Na entrevista, Sig acaba revelando que está em uma fase em que adora o moderno, entretanto, o moderno do design brasileiro. E que há dez anos atrás, jamais faria aquela casa daquele jeito, e que, “mudou muito”. Para Sig, “decorar é viver. Eu falo decoração, mas é do coração, as coisas vão acontecendo”.