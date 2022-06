Orgulho LGBTQIAP+: Multishow transmite programação especial com Linn da Quebrada nesta terça (28)

Neste dia, o canal também conta com uma maratona de programas ligados ao tema, como Lady Night, Tô de Graça e Vai que Cola

Em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIAP+, o Multishow preparou uma programação especialmente dedicada à diversidade que acontece hoje, terça-feira (28), a partir das 17h.

Entre os destaques, estão uma edição do TVZ com apresentação da cantora e ex-BBB Linn da Quebrada. A artista recebe no estúdio Liniker, Jota A e Hiran para apresentações musicais. Já Pepita e a cantora Ana Gabriela participam remotamente dos bate-papos sobre a temática.

Neste mesmo dia, o canal também conta com uma maratona de episódios de programas da casa ligados ao tema, como Lady Night, Tô de Graça e Vai que Cola.

Linn da Quebrada comanda TVZ com convidados especiais (Divulgação Multishow)

Durante o sexto episódio (T6) de Lady Night, Tatá Werneck recebe Gil do Vigor em um papo descontraído e rodeado das brincadeiras características do programa. Ex-participante do BBB, economista e acadêmico, Gil conta sobre suas origens, sobre sua passagem pelo reality show, como está lidando com a vida pós reality e novos projetos.

Já no episódio sete de Tô de Graça (T4), Marraia e Sonaira estão apaixonadas! As duas pretendem oficializar a união e planejam dar uma festa para comemorar as bodas de casamento. Marraia convida Vera, mãe de Sonaira, que não sabe que a filha é lésbica. Graça e sua família fazem um malabarismo para tentar esconder esse segredo.

A partir das 18h30, o TVZ Especial: Orgulho LGBTQIAP+ toma conta das telas, sob

comando da Linn, que além de trazer muita música, vai falar sobre a importância da data e receberá convidados e convidadas para engrandecer ainda mais a data.

Logo após, é a vez do Vai que Cola, que terá transmissão de dois episódios. O primeiro é referente à oitava temporada. Nele, o Rio de Janeiro está pronto para sediar o concurso Inhaí, premiando o gay mais afeminado da comunidade. Ferdinando quer participar, pois tem certeza que ganhará o prêmio de R$ 10 mil. Ele pede ajuda a Dona Jô, Lacraia e Tomás, mas eles só topam ajudar em troca de dividir o prêmio. Eles tentam participar do concurso sozinhos e passar a perna no Ferdinando, mas a diva do Leblon se sente obrigada a lutar pelo seu lugar de fala.

A artista recebe no estúdio Liniker, Jota A e Hiran para apresentações musicais (Instagram Multishow)

No segundo, Jéssica está sendo assediada por Fom-Fom, enquanto Bibi se revela admiradora do Maicol. É quando chega na pensão a Bicha Bichérrima, que tomou o lugar de Ferdinando como estrela da Quinta Gay, mas vai dizer a ele que não quer mais o posto. As duas acabam tendo a ideia de transformar a pensão num QG contra o preconceito.