Organização do The Town começa a fazer alerta aos fãs: é importante se planejar para aproveitar toda a experiência mágica que a Cidade da Música oferecerá

Skyline, The One, Factory, New Dance Order, São Paulo Square, Rota 85, Market Square, The Town – O Musical e brinquedos gigantes estão entre as experiências que farão parte de todo o encanto da Cidade da Música durante os cinco dias de festival

A venda dos ingressos nem começaram e a organização do evento já está preocupara com a experiência dos fãs. Há exatos seis meses para a tão aguardada abertura de portões do novo festival de música, cultura e arte de São Paulo, e menos de duas semanas para o início da venda de ingressos do The Town Card marcada para 14 de março, a organização chama atenção para o volume de experiências encantadoras que o público vivenciará dentro da Cidade da Música.

Bruno Mars está confirmado no The Town



Com inúmeros conteúdos especiais a serem explorados no Autódromo de Interlagos, o planejamento antecipado será o melhor aliado para quem curtirá os dias de magia a partir do dia dois de setembro. O festival acontecerá em fins de semana e feriado, os fãs poderão chegar e sair com tranquilidade usando as linhas de trem que vão até Interlagos, que funcionará 24 horas. No total, serão 12 horas por dia para viver intensamente mais de 235 horas de música.

Post Malone confirmou presença no The Town



Dos palcos Skyline, The One, Factory, New Dance Order, São Paulo Square, Rota 85, Market Square, The Town – O Musical e ainda, os enormes brinquedos Roda Gigante, Megadrop, Tirolesa e Montanha Russa que darão o ar de encanto e parque de diversões, não faltarão opções para escolher o que fazer. E segundo a organização, um dia só será pouco para dar conta de tantos atrativos que vão compor a Cidade da Música nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro entre as 14h às 2h da madrugada. O tour virtual completo pelo mapa do festival já pode ser acessado no site oficial do The Town.

Maroon 5 confirmou presença no The Town

Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que organiza e produz o The Town e o Rock in Rio, aconselha os fãs a se planejarem para aproveitar cada momento no festival: “Vamos erguer uma verdadeira cidade que vai ocupar 360 mil metros quadrados do Autódromo de Interlagos, proporcionando experiências inesquecíveis para os fãs. Nosso conselho é que o público se planeje com antecedência, criando seu próprio guia do que fazer, e chegue cedo para aproveitar cada momento memorável neste lugar que será mágico”, lembra.

Foo Fighter também vai tocar no The Town

Com 33m de altura, 95m de largura e uma boca de cena de 24m e uma cenografia totalmente inspirada nos arranha céus de São Paulo, o palco Skyline receberá grandes nomes da música nacional e internacional, o palco mais mainstream do festival. Previsto para receber quatro shows por dia, o espaço já tem grandes nomes da música confirmados: Post Malone, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters e Bruno Mars. A organização confirmará outros nomes que vão compor o line-up do Skyline, onde diariamente acontecerá uma mágica queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento.

Orquestra Sinfônica Heliópolis será uma das atrações do The Town

Já o The One conta com uma cenografia, inspirada nos grandes museus de arte de São Paulo e composta por mais de 30 telões de LED, transformando o espaço em uma verdadeira experiência imersiva. O palco que tem uma dimensão grandiosa com boca de cena de 23m, apenas 1m a menos que o Skyline, promete um show à parte com arte integrada e provocativa. Criolo, Racionais MC’s & Orquestra de Sinfônica de Heliópolis, e Jão já estão confirmados. O palco receberá grandes nomes nacionais e também internacionais com apresentações originais e exclusivas. O line up será anunciado em breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Racionais MC é atração confirmada no The Town

O Factory chega com uma cenografia inspirada nos antigos galpões das fábricas da zona industrial de São Paulo, apresentado como uma extensa rua que terá como destaque um grande palco. No total, a organização espera que 500 mil visitantes passem pelo espaço e possam fazer uma reflexão sobre cultura urbana enquanto manifestação e como ela impacta cada um diariamente, seja nos guetos, viadutos, muros, edifícios, pontes e ruas da cidade. Entre os nomes que se apresentarão estão: Afrocidade, Caio Luccas, Grag Queen, Mc Don Juan, Mc Dricka, TETO, Tasha & Tracie e Urias. No Factory haverá performances de dança, a partir do street dance, pinturas, grafites, esculturas, estátuas vivas e outras manifestações que nasceram em ambientes públicos e que interagem diretamente com a população.

Diretamente do Rock in Rio para o The Town, o New Dance Order também estará presente na Cidade da Música. O palco, dedicado à música de pista, fez sua estreia no Rock in Rio 2019. Sua proposta diferenciada pretende fazer a conexão entre o ser humano e a música, a partir de sensações vividas neste ambientea través da dança, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass, trap, EDM e outros beats eletrônicos. A São Paulo Square, será uma área inspirada na região em que a cidade de São Paulo foi fundada, com prédios históricos e arquiteturas icônicas da metrópole. Embalados ao ritmo de muito jazz e blues, gêneros musicais que vão predominar no palco. Até o momento, estão confirmados headliners do espaço: a contrabaixista e cantora de jazz americana Esperanza Spalding (2 e 3/09); o guitarrista e pianista americano de jazz/jazz fusion Stanley Jordan (7 e 9/09) e o baixista Richard Bona (10/09).

Como num túnel do tempo, um dos locais mais encantadores e concorridos para cliques, selfies e totalmente “instagramável” do irmão carioca do The Town, o Rock in Rio, desembarcará diretamente na Cidade da Música, a Rota 85. O espaço será dedicado ao ano que o Rock in Rio ganhou vida, 1985, e colocou o Brasil na rota dos shows internacionais, e estará em total sinergia com o The Town, que realiza sua primeira edição este ano. A cenografia lúdica é inspirada na icônica Route 66, estrada que cruza oito estados americanos, e conta com diversos pontos de entretenimento e fotos. Entre eles, a capela que vai promover casamentos e celebrar o amor durante os dias de festival, o palco Highway Stage, além do local mais concorrido para as fotos: o marcante tênis gigante cheio de lama, símbolo do Rock in Rio de 85. Este será o cenário perfeito para registrar as melhores memórias do festival.

O The Town também contará com um espaço especial que será voltado para o melhor da gastronomia, a Market Square. O local para uma experiência mais sofisticada de gastronomia, com área totalmente coberta, confortável e climatizada, com diversas mesas para sentar e descansar, e vai contar diversos quiosques de alimentação e bebidas. A organização do festival anunciará a lista dos restaurantes que estarão presentes nesta área do evento em breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da experiência musical, terá o “The Town – O Musical”, uma produção inédita e concebida exclusivamente pelo time criativo de The Town. Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, o festival dá vida a um novo espetáculo, que tem roteiro e direção artística de Charles Möeller. O musical contará com 30 bailarinos. No espetáculo, o público vai ver de perto a história de um músico do interior de São Paulo que, ao ver na TV o anúncio de um novo festival, decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística que o leva pelos diferentes bairros, ruas e cenários da capital, explorando cada recanto e cada ritmo que compõem a diversidade cultural paulistana. Nessa jornada, o personagem será confrontado com os desafios do processo criativo para a composição de uma canção e conhecerá várias pessoas que se tornarão importantes para alcançar seu objetivo. Movido pelo sonho e pela capacidade de concretização, o músico busca chegar ao palco do maior festival de música, arte e cultura de São Paulo: The Town.