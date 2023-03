ORB Music: Empoderando artistas e compositores independentes no mercado fonográfico digital

Entenda como a empresa está transformando a indústria da música através da orientação e assistência musical e da defesa dos direitos autorais dos criadores

Em pleno Século XXI, é quase impossível se pensar em um mundo sem música, no entanto o mercado fonográfico tem sofrido grandes mudanças nos últimos anos. Com o domínio do digital, impulsionado pelo surgimento de novas tecnologias disruptivas, os lançamentos musicais estão cada vez menos centralizados nas mãos de grandes corporações, como era antigamente. Apesar de a mudança ter se iniciado no início do século, com a chegada do iTunes, plataforma de vendas de canções criada pela Apple, o grande boom surgiu mesmo com o avanço da da tecnologia e a popularização dos serviços de streaming.

Dessa forma, a maneira como as pessoas consomem música mudou radicalmente. Os usuários agora têm acesso a um acervo inesgotável de faixas em diferentes plataformas digitais, podendo escolher o que ouvir e quando ouvir, de forma personalizada e independente, além da qualidade apresentada pelo streaming. Assim, o mercado da música digital vem se consolidando como um dos setores mais dinâmicos da indústria criativa que, aliado à transformação digital, vem aumentando o número de oportunidades para os artistas, gravadoras, selos, e demais profissionais da indústria.

Porém, o mercado da música digital ainda apresenta muitos desafios, especialmente em relação à rentabilização do trabalho dos artistas e compositores independentes. Uma grande dúvida recorrente é: como se ganha dinheiro com música?

Focada nos desafios cotidianos e trazendo soluções para profissionais da área musical, a ORB Music é referência no segmento e oferece soluções inovadoras para os problemas que os compositores e artistas independentes enfrentam em relação à rentabilização de seus trabalhos.

Segundo o CEO da empresa, Daniel Campello, a inspiração para a criação da ORB veio da dor dos compositores em relação ao Direito Autoral.O empresário ressalta que o Brasil tem um histórico de desrespeito aos criadores, e que a indústria da música sempre beneficiou as editoras e gravadoras, em vez dos verdadeiros compositores e músicos, que são a base do segmento. É dentro dessa perspectiva que surge a ORB, que tem expertise na área e entrega um serviço de orientação e assistência musical.

“A ORB foi criada para, inicialmente, explicar aos compositores e músicos quais são seus direitos, como podem receber corretamente os valores pelos usos de sua música, dando transparência ao mercado.”, explica o profissional.

Quando questionado sobre sua projeção para o mercado da música para os próximos dez anos, Campello afirma que “estamos vivendo a golden era da indústria musical, e há projeções do Goldman Sachs indicando que em cinco anos a receita da indústria pode ter um crescimento de até 10 vezes maior do que a receita obtida até então na história”.

Por fim, o especialista também acredita que a abertura da indústria da música para o mercado financeiro, com a compra de catálogos musicais e investimentos, irá impactar positivamente o setor. Portanto, a projeção é extremamente animadora, com um mercado próspero e cheio de oportunidades. Nesse contexto, a ORB se compromete em manter a sua posição de pioneira dentro do segmento, exercendo protagonismo nas suas seis linhas de negócio: LabelS, Publishing, Royalties, Film&TV, ORB Capital e ISRC_app.