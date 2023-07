Oportunidade única: Janssen oferece vagas para representante comercial sem experiência

Saiba como se candidatar e iniciar sua carreira no setor farmacêutico com a Janssen, mesmo sem experiência prévia

A Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, abriu inscrições para o programa “Geração J”, que visa oferecer oportunidades no campo comercial do setor farmacêutico para pessoas sem experiência prévia. Com vagas disponíveis em diversas cidades e regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, a empresa busca profissionais recém-formados que demonstrem habilidade analítica e capacidade de relacionamento.

Patricia Queijo, diretora de RH da Janssen Brasil

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do programa.

O diferencial do programa é a não exigência de experiência na área comercial, buscando pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho e desejam iniciar suas carreiras no setor farmacêutico. Os selecionados terão a oportunidade de participar de um desenvolvimento personalizado ao longo de 12 meses, com treinamento que inclui mentoria, gestão de projetos e iniciativas para o crescimento profissional.

As inscrições para o programa estão abertas até 20 de julho, e o início de trabalho está previsto para setembro de 2023. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do programa, sendo necessário possuir ensino superior completo com conclusão até junho de 2023.

Saiba como ingressar na área comercial da Janssen, sem experiência prévia, e construir uma carreira no setor farmacêutico

Ao final do programa, os participantes poderão ser considerados para posições permanentes dentro da Janssen, permitindo-lhes construir uma carreira sólida no setor de saúde. Além disso, a empresa oferece um pacote de remuneração e benefícios atrativos e alinhados com as práticas de mercado.

“Compreendemos que a relação entre a aprendizagem e a empresa é uma via dupla de conhecimento e oportunidade, que resulta em benefícios para quem está começando a carreira e para as organizações”, afirma Patricia Queijo, diretora de RH da Janssen Brasil.

“Estamos fortalecendo as posições de início com a entrada de talentos que se inserem dentro da nossa visão de promover mais saúde para pacientes de todo o Brasil e tornar o nosso universo mais diverso”, complementa.

Patrícia Queijo destaca que o programa “Geração J” oferece uma oportunidade única para aqueles que desejam fazer parte de um setor essencial para a sociedade, aos pacientes e aos profissionais de saúde. Ela ressalta que os participantes poderão desempenhar um papel significativo no avanço da saúde e bem-estar no país, impactando diretamente a vida de milhares de brasileiros.

As inscrições para o programa “Geração J” representam uma chance valiosa para os jovens profissionais interessados em iniciar uma carreira no setor farmacêutico. A oportunidade de ingressar na Janssen, uma renomada empresa do ramo, sem a exigência de experiência anterior, torna-se ainda mais atrativa. Os interessados devem aproveitar a abertura das inscrições e não perder a chance de participar desse programa inovador que pode ser o primeiro passo rumo a uma carreira promissora no setor de saúde.