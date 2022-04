ONG Nossas lança campanha para derrubar veto da Lei Paulo Gustavo

#LeiPauloGustavoSim vai pressionar políticos para votarem contra a decisão do Presidente da República

A ONG Nossas – organização que impulsiona o ativismo democrático e solidário no Brasil – lançou a campanha `#LeiPauloGustavoSim´. A iniciativa surgiu após o Presidente da República, Jair Bolsonaro, vetar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 73/21 – Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator que faleceu no dia 04 de maio de 2021, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O objetivo da Lei, criada no dia 24 de fevereiro, é fazer o repasse de R$3,8 bilhões de reais ao setor cultural como forma de amenizar os prejuízos causados na área, durante a pandemia.

O propósito da ONG é pressionar mais de 20 deputados através do site da campanha para que possam derrubar o veto do Presidente durante a votação, que deve ocorrer no Congresso Nacional até o início de maio.

“A nossa ideia é pressionar a Câmara dos Deputados, depois o Senado e, se tudo der certo, comemorar a vitória. Queremos chamar a atenção, principalmente de quem trabalha por trás dos bastidores da arte porque perderam muito desde o início da pandemia. A área cultural foi uma das mais afetadas com a crise”, diz Izamir Barbosa, mobilizador dessa Campanha.

Mesmo com parecer positivo do Congresso, o Presidente Jair Bolsonaro vetou a Lei, no dia 05 de abril, alegando que seria criada uma despesa sem apresentação de medida compensatória. A decisão do Governo mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais, incluindo artistas e influenciadores, para que o veto seja derrubado.