Oncologista alerta sobre os risco de câncer de mama para quem faz uso do anticoncepcional

Dr. Wesley Pereira Andrade, mastologista e cirurgião oncologista, explica que há riscos e benefícios ao tomar o medicamento

Você sabia que anticoncepcionais podem aumentar o risco basal de câncer de mama? O alerta veio do Dr. Wesley Pereira Andrade, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). O especialista conta também que, por outro lado, pode pode proteger outras neoplasias. “Tudo na vida tem um equilíbrio e depende do ponto de vista de cada paciente. Há riscos e benefícios ao tomar o medicamento. Vale uma conversa franca com o médico de confiança na perspectiva de alinhar as expectativas e estratégias de contracepção”, pontua.

Anticoncepcionais orais podem aumentar em até 12% os riscos de câncer de mama

O uso indevido de anticoncepcionais pode trazer danos às usuárias do medicamento como trombose nos membros inferiores e acidente vascular cerebral (AVC). Do ponto de vista oncológico, os anticoncepcionais orais podem causar aumento na ameaça de câncer de mama na ordem de 20% em relação ao risco basal um (ao longo da vida a mulher o risco basal é de 10% para câncer de mama (Lifetime Risk). Ou seja, o uso de anticoncepcional oral aumentaria esse risco de 10% basal para 12%.

Embora haja o risco maior de câncer de mama, há um fator protetor do anticoncepcional com relação ao câncer de ovário e endométrio

Entretanto, há um fator protetor do anticoncepcional com relação ao câncer de ovário, de endométrio e de intestino. Para as pacientes que já tiveram câncer de mama efetivamente há uma contraindicação formal, isto é, a recomendação médica é o não uso destas medicações. A melhor alternativa é o uso de DIU de cobre ou de prata que são dispositivos que têm inibição mecânica de eventual gravidez. Além dessa alternativa, é salutar a utilização de preservativos.

Os DIUs medicamentosos têm baixa taxa de hormônios e, consequentemente, tem baixo risco no desenvolvimento de câncer de mama, mas seu uso também não é recomendado para as pacientes que já foram acometidas pela neoplasia.