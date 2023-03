Omens: Plataforma especializada em saúde masculina desconstrói os tabus sobre autocuidados de homens e lança serviços de dermatologia

Após ampliar o acesso a saúde sexual dessa parcela da população, a startup inicia operação de cuidados dermatológicos

Melhorar a autoestima é algo muito procurado por homens que estão descontentes com a própria aparência. Em geral, a preocupação com a autoimagem está ligada aos cabelos e ao corpo, mas os cuidados com a pele, que muitas vezes são deixados de lado, vão muito além de manter uma boa barba. Apesar do enorme tabu, rotinas associadas a estética, como skincare e tratamentos para os cabelos, já não são um tema restrito ao público feminino. Pelo bem-estar de todos, nem deveria ser.

A Dra. Aline Erthal é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Créditos: Divulgação

Com a sensibilidade de ampliar os serviços de autocuidado, a Omens, plataforma especializada em saúde masculina e voltada para o atendimento direto ao paciente, lançou a área de dermatologia. A health tech já atendeu mais de 22 mil homens e pessoas do sexo reprodutor masculino que prestavam queixas referentes a saúde sexual, como problemas de ereção, ejaculação precoce ou perda de libido. Visando expandir sua frente de negócios, além de atendimento online de urologistas e psicólogos, o lançamento do novo serviço da startup é um incentivo de autocuidado masculino.

Com consultas que variam entre R$30 e R$149, os pacientes podem acessar médicos especialistas da forma que for mais conveniente para cada um: videochamada, telefone ou mensagem de texto. “Após a consulta, o paciente recebe uma prescrição específica para sua patologia, que será manipulada e entregue no conforto de sua casa. Nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas a começar o tratamento adequado para cada tipo de problema, com a indicação de um médico especialista, diminuindo o auto medicamento e o gasto excessivo e pouco racional com tratamentos inadequados”, diz a nova CMO da empresa, Marina Daur.

Marina Daur é CMO da empresa que já atendeu mais de 22 mil homens e pessoas do sexo reprodutor masculino. Créditos: Divulgação

Para esse novo desafio, a Omens conta com a médica Aline Erthal, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Para ela, que é consultora da especialidade na Omens, tanto para elaboração do fluxo da consulta quanto para desenvolvimento dos novos produtos que serão lançados ainda neste 1º semestre do ano, é importante que o serviço para esse público seja diferenciado. “A pele e o cabelo masculino possuem especificidades diferentes do feminino, por conta da maior oleosidade. Então nem sempre adianta usar o tratamento da amiga, namorada, esposa ou irmã. Nosso novo serviço na área de dermatologia veio para mostrar que cuidar da pele também é assunto de homem”, comenta Dra. Aline.