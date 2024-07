Olivia Lang se junta à Landia e fortalece o time de diretores premiados

A Landia anunciou a contratação de Olivia Lang como sua nova diretora de cena para o Brasil e para representação global. Olivia integra o talentoso time de diretores de cena da produtora, que inclui Manu Mazzaro, Gui Bohn e Nina Torres, além de diversos diretores internacionais. A produtora, reconhecida por sua excelência e inovação, acaba de conquistar 13 Leões no festival Cannes Lions, incluindo 4 de Ouro, 1 de Prata e 8 de Bronze, sendo um dos Leões de Ouro na categoria Film.

Profissional com narrativas singulares baseadas em muita sensibilidade e técnica apurada, Olivia entra para o time da produtora que acaba de ganhar 13 Leões no festival Cannes Lions, sendo 1 no Film Lions

Com escritórios em São Paulo, Buenos Aires, Los Angeles, Madri, Cidade do México e Lisboa, a Landia reafirma seu compromisso com a qualidade ao incorporar Olivia Lang ao seu time. A diretora é conhecida por suas narrativas singulares que mesclam sensibilidade e técnica apurada, redefinindo como histórias podem ser contadas. Seu trabalho destaca-se pela habilidade em misturar narrativas ficcionais com elementos documentais, capturando a essência da cultura urbana de maneiras visualmente marcantes e emocionalmente envolventes.

Com um portfólio premiado e narrativas envolventes, Olivia Lang fortalece o time de diretores da Landia, vencedora de 13 Leões em Cannes

A experiência de Olivia em pós-produção e sua paixão por explorar diferentes formatos resultaram em filmes que desafiam convenções e deixam impressões duradouras. Seu talento atraiu marcas globais como Nike, Converse, Netflix, Dove, Avon e Intimus, além de colaborações com agências renomadas como Wieden+Kennedy, Ogilvy e Wunderman Thompson.

Entre seus prêmios, destaca-se um prestigiado Leão de Ouro em Cannes, além de reconhecimentos em festivais como Clio Awards, LIA Awards, Effie Awards, El Ojo de Iberoamérica, The One Show e Berlin Commercial. Essas honrarias são um testemunho de sua direção criativa e habilidade técnica.

“Olivia Lang não é apenas uma diretora de cena. Ela é uma força inovadora que supera os limites da narrativa tradicional,” afirma Sebastian Hall, sócio e produtor executivo da Landia Brasil. “Sua capacidade de integrar elementos de craft em uma narrativa coesa e envolvente é algo ímpar, o que chama nossa atenção e se conecta com nossa identidade,” completa Hall. Ele acrescenta que Olivia é uma diretora cuja trajetória vale a pena acompanhar de perto. “Seu trabalho continua a estabelecer novos padrões de excelência cinematográfica, atraindo e encantando audiências por onde passa,” finaliza.

A chegada de Olivia Lang à Landia marca um novo capítulo para a produtora, consolidando ainda mais sua posição de destaque no mercado audiovisual global. Com a expertise e visão inovadora de Olivia, a Landia está preparada para continuar criando conteúdos que ressoam profundamente com o público, mantendo seu compromisso com a excelência e a inovação.