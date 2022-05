Olheiro de moda que descobriu Gisele Bundchen diz que ela roubou o carro dele aos 13 anos e capotou

Dilson Stein deu entrevista para Maurício Meirelles e contou mais curiosidades sobre a modelo.

Dilson Stein foi olheiro de moda que descobriu Gisele Bundchen aos 13 anos e a levou para agências em São Paulo. O empresário é o entrevistado do quadro Achismos de Maurício Meirelles no canal do youtube do apresentador.

Durante a entrevista, Dilson contou uma história inédita da modelo que capotou com o carro dele aos 13 anos de idade:

“Estávamos numa cidade fazendo um desfile e fui tomar um banho e deixei minha carteira e a chave do carro tudo ali em cima. Quando saí do banho vi que não estavam lá. Tinha saído Gisele e mais cinco meninas com meu carro por uma estrada de terra e a Gisele dirigindo e elas capotaram o carro. Ela tinha uns 13 ou 14 anos. Felizmente não aconteceu nada sério. Foi em uma cidade do sul. Gisele tem uma marquinha na perna”.



Ainda de acordo com o olheiro, quando ele foi procurado pela família de Gisele para fazer um de seus cursos, a ideia era que ela apenas melhorasse a postura para participar de um baile de debutante:

“Gisele foi fazer meu curso para melhorar a postura, pois ia participar de um baile de debutante. Não tinha pretensão de ser modelo. O apelido dela na escola era Olivia Palito. Quando bati o olho nela, ela tinha 13 anos, disse que ela ia ser a melhor do mundo. Era conjunto de beleza com personalidade”.

Na entrevista Dilson também contou que em uma ida a uma agência no shopping El Dourado, em São Paulo, Gisele quase trocou a entrevista com o dono da agência por uma ida com as amigas a um parque de diversões.