OftalmoHack: Evento inédito em São Paulo reúne profissionais da saúde e tecnologia para impulsionar a inovação na oftalmologia

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove encontro que visa soluções tecnológicas para melhorar o atendimento e a gestão dos serviços na área da saúde ocular

Neste fim de semana, nos dias 14, 15 e 16 de julho, acontece o OftalmoHack, um evento inovador organizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com o objetivo de fomentar o uso ético e racional da tecnologia em prol do atendimento em saúde. Com a participação de cerca de 100 profissionais, entre médicos e especialistas de diversas áreas, o encontro será um espaço de discussão e proposição de soluções para facilitar a rotina em consultórios, clínicas e hospitais que atendem pacientes com problemas de visão.

Oftalmologista Pedro Carricondo, um dos coordenadores do evento

Diferentemente de outros eventos, as inscrições para o OftalmoHack são gratuitas. Os interessados em participar deverão fazer uma doação de um quilo de alimento não perecível, que será entregue a uma ONG próxima à Universidade de São Paulo, na capital paulista. Essa iniciativa busca unir o incentivo à inovação com a responsabilidade social, proporcionando um impacto positivo na comunidade.

Durante o fim de semana, os participantes terão a oportunidade de avaliar e desenvolver soluções tecnológicas que aprimorem a gestão dos serviços oftalmológicos e dos dados dos pacientes, além de permitirem o atendimento à distância. O CBO aposta na pluralidade de conhecimentos e experiências, promovendo a troca entre profissionais da saúde ocular, arquitetura, empreendedorismo, marketing e tecnologia da informação. Essa diversidade visa enriquecer não apenas os projetos apresentados no evento, mas também o cotidiano de cada participante.

OftalmoHack reúne médicos e especialistas em tecnologia

Segundo o oftalmologista Pedro Carricondo, um dos coordenadores do evento, o OftalmoHack proporcionará um intercâmbio de ideias muito rico, permitindo que especialistas da saúde ocular e profissionais de outras áreas compartilhem suas visões de mundo. Essa integração tem potencial para gerar resultados significativos não apenas durante o evento, mas também no desenvolvimento de projetos que visem o aperfeiçoamento da saúde ocular.

O modelo do OftalmoHack foi inspirado na necessidade percebida pelo CBO de estimular a inovação no campo da saúde e da medicina. Baseado no conceito de “hackathon”, que é um encontro limitado no tempo e no espaço, onde profissionais da tecnologia se reúnem para buscar soluções para problemas específicos, o OftalmoHack vai além, incentivando a presença de médicos e outros profissionais interessados no setor. Durante os dois dias de evento, os participantes serão organizados em equipes para apresentar projetos e soluções que possam, eventualmente, se tornar startups.

Alexandre Rosa, oftalmologista e um dos responsáveis pelo evento, destacou a importância de estimular a diversidade de profissionais no OftalmoHack, abrindo as portas para aqueles que se interessam pela saúde. Além das dinâmicas de trabalho, o evento também contará com cursos e palestras que visam qualificar os resultados alcançados, promovendo o aprendizado contínuo e incentivando a inovação no campo da saúde ocular.

Durante o OftalmoHack, os participantes serão acompanhados por mentores de diferentes áreas, que fornecerão suporte ao desenvolvimento dos projetos. Essa iniciativa visa estimular a criação de um ambiente propício para o surgimento de ideias que beneficiem os pacientes. Cristiano Caixeta Umbelino, presidente do CBO, enfatizou que essa é a primeira vez na história da medicina brasileira que uma sociedade médica nacional se empenha em buscar soluções que integrem o cuidado com a vida e a saúde ao desenvolvimento tecnológico.

O OftalmoHack surge como um marco no campo da saúde ocular, reunindo especialistas, médicos e profissionais de outras áreas em busca de soluções inovadoras. Espera-se que essa iniciativa seja o ponto de partida para futuros desenvolvimentos e que possa contribuir significativamente para o aprimoramento do atendimento oftalmológico no Brasil.