“Ofereço outra forma de preparar pratos tradicionais”, diz Marcelo Malaquias sobre novo programa no canal Sabor e Arte

O cozinheiro usará ingredientes do dia-a-dia para prepara pratos inusitados

Quem não gosta de dar uma cara nova e exclusiva para aquela receita tradicional ao receber as visitas? Isso mostra não apenas o conhecimento gastronômico de quem está na cozinha, como também o quão aquela pessoa é boa no que faz. Para ajudar, o cozinheiro Marcelo Malaquias vai preparar e ensinar pratos tradicionais de uma forma totalmente diferente no programa ‘Eletrizzante!’, que irá ao ar no canal Sabor e Arte.

O canal Sabor & Arte foi idealizado para quem curte tudo o que mundo gastronômico pode oferecer, como histórias, ingredientes e cultura



Com um prato cheio de bom humor e histórias divertidas, o programa comandado por Marcelo vai muito além do segmento culinário, pois ele vai divertir a família toda. De forma fácil e descomplicada, o cozinheiro vai mostrar ao público que é possível recriar receitas e usar novos preparos para ingredientes do dia-a-dia.

O foco do programa é levar ideias para o público preparar comidas surpreendentes em casa, de maneira fácil e descomplicada



“Faço e mostro comidas que deem vontade de comer de novo e de fazer em casa. O objetivo é oferecer ao espectador outra forma de ver e preparar pratos tradicionais, gastronomia internacional e regional, e de outras épocas também. O ‘Eletrizzante!’ não é uma aula com passo-a-passo. São sugestões e dicas, sempre com uma execução simples, que qualquer pessoa pode fazer”, resume Marcelo.

Marcelo era advogado, mas se afastou do mundo das leis para mergulhar na criação do programa ‘Eletrizzante!’, que vai surpreender e inspirar o público



Alguns dos pratos que vão estrelar as releituras do ‘Eletrizzante!’ são: peixes de água doce, carne de porco, arroz, abóbora, massas, sopas e cremes. O programa será exibido às quartas-feiras, às 19h30, no canal Sabor & Arte (transmissão Claro no canal 561; Vivo, no 617; e SKY, no 495), que ocupa o 1º lugar no segmento PayTV e empreendedorismo no ramo gastronômico.