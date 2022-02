OdontoCompany anuncia patrocínio a Endrick, jogador do palmeiras e jovem promessa do futebol mundial

Endrick tem tido uma atuação no futebol que ganha admiradores entre os fãs do esporte em nível global e chama a atenção de jornalistas especializados do mundo inteiro

Com apenas 15 anos de idade, o jogador Endrick acaba de ser apontado pela revista inglesa “FourFourTwo” no top 10 da lista das 50 principais promessas do futebol mundial. Ele é um jovem talento que vem sendo amplamente reconhecido no mercado brasileiro e internacional. Para apoiar esse potencial durante a sua evolução, a OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2.000 unidades em todo o Brasil, anuncia que se torna patrocinadora oficial do atleta durante a temporada 2022. O contrato foi negociado pela Wolff Sports, agência exclusiva para o marketing esportivo do cliente.

Pelo acordo, o jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras se une à Rayssa Leal, Rodrigo Faro e a Eliana, e também se torna embaixador da marca. O contrato é válido por três anos, e contará com a presença do atleta em eventos, campanhas publicitárias, bem como em ações customizadas.

Paulo Zahr, Presidente da OdontoCompany e Endrick (Créditos das imagens: Mauricio Rummens)

Paulo Zahr, Presidente da OdontoCompany, comemora a parceria com Endrick. “Reconhecemos a importância do esporte e procuramos investir fortemente nos jovens talentos brasileiros que estão se destacando mundo afora. Acreditamos no potencial do Endrick, que já é uma estrela e agora contará com o patrocínio da OdontoCompany para alavancar a carreira”, afirma. E destaca: “A história do pai do Endrick é um caso emblemático de cuidado odontológico que traduz exatamente aquilo que queremos: cuidar de sorrisos”.

O presidente da OdontoCompany se refere ao que aconteceu com Douglas Sousa, que veio a São Paulo acompanhar o filho no início de seus treinamentos no Palmeiras. Para arcar com o custo da vida na capital paulista, conseguiu um emprego no próprio clube, na área de serviços gerais. Mas ele não conseguia se alimentar direito, pois não tinha os dentes inferiores, tomando apenas sopa em suas refeições. E chegou a pesar somente 58 quilos. Até que o ex-goleiro palmeirense Jailson notou que havia um problema ali e, conversando com Douglas, decidiu ajudá-lo, custeando um tratamento dentário para ele. Com a saúde dental retomada, o pai de Endrick se recuperou e hoje, com o sucesso do filho, deixou o trabalho no Palmeiras para focar nos cuidados da carreira do atleta.

Apesar da pouca idade, o jogador já acumula 167 gols em 171 partidas pelo Palmeiras. (Créditos das imagens: Mauricio Rummens)

Endrick tem tido uma atuação no futebol que ganha admiradores entre os fãs do esporte em nível global e chama a atenção de jornalistas especializados do mundo inteiro. Apesar da pouca idade, o jogador já acumula 167 gols em 171 partidas pelo Palmeiras.

“Temos um excelente histórico de relacionamento com a OdontoCompany, cliente consolidado que confia no trabalho da Wolff Sports. E estamos extremamente orgulhosos e repletos de expectativas para marcar presença na história do Endrick, ajudando-o a alcançar patamares cada vez maiores, tornando-o embaixador da marca de nosso cliente”, conta Fábio Wolff, Sócio-Diretor da Wolff Sports.

Com apenas 15 anos de idade, o jogador Endrick acaba de ser apontado pela revista inglesa “FourFourTwo” no top 10 da lista das 50 principais promessas do futebol mundial (Créditos das imagens: Mauricio Rummens)

A agência Ogilvy Brasil vai executar a estratégia de publicidade e marketing da OdontoCompany para ativar esse patrocínio em alinhamento total com a Wolff Sports, atuando seguindo as entregas de mídia e conteúdo estabelecidas no contrato.