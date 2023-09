O2 Play: três produções selecionadas para o Festival do Rio 2023

Cinema brasileiro em evidência na Première Brasil

Três produções cinematográficas brasileiras distribuídas pela O2 Play, uma divisão da renomada O2 Filmes, foram escolhidas para fazer parte da Première Brasil na 25ª edição do prestigiado Festival do Rio. Atmosfera, dirigido por Paulo Caldas, Utopia Tropical, de João Amorim, e Fala, Tu, dirigido por Guilherme Coelho, são os filmes que estarão em destaque no evento.

Utopia Tropical, de João Amorim, está selecionado para a Competição Longas Documentários

A Première Brasil é conhecida por apresentar sessões exclusivas e oportunidades únicas para o público interagir com as equipes por trás das produções. O evento ocorrerá entre os dias 5 e 15 de outubro, proporcionando aos espectadores uma visão privilegiada do que o cinema brasileiro tem a oferecer nos cinemas no próximo ano. Para obter mais informações sobre a programação e ingressos, os interessados podem consultar o site oficial do festival.

Cena de Atmosfera, dirigido por Paulo Caldas | Divulgação/O2 Play

Atmosfera: Paulo Caldas, diretor de Atmosfera, competirá na categoria Novos Rumos. O filme narra a história de Edmundo, um homem que leva uma vida isolada em meio à natureza, trabalhando como caseiro em um sítio em São Paulo. Sua mãe, que já faleceu, continua a assombrá-lo com poesias e memórias de sua terra natal, o sertão. A fronteira entre lembranças e delírios leva Edmundo a uma jornada de fantasia profunda, especialmente quando confrontado com a inevitabilidade da morte. No elenco principal, destacam-se João Miguel, Milhem Cortaz e Zezita Matos.

Utopia Tropical: Dirigido por João Amorim, Utopia Tropical competirá na categoria de Longas Documentários. Com uma duração de 70 minutos, o filme se baseia em conversas entre o linguista e ativista político americano Noam Chomsky e o diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim. Através desses diálogos, Utopia Tropical oferece uma análise crítica da ascensão e queda dos regimes de esquerda na América Latina nos últimos anos.

Fala, Tu: Guilherme Coelho, diretor de Fala, Tu, terá sessões especiais para celebrar os 20 anos desde o seu lançamento. Em 2003, o filme conquistou os prêmios de Melhor Documentário e Melhor Direção. Fala Tu segue o cotidiano de três moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro que compartilham uma paixão pelo rap. O filme testemunha seus sonhos, dramas e transformações, oferecendo uma crônica vívida da vida no Rio de Janeiro atual.

Os espectadores brasileiros terão a oportunidade de assistir a Atmosfera, Utopia Tropical e Fala, Tu nos cinemas em 2024, graças à distribuição pela O2 Play. Essas produções prometem enriquecer o cenário cinematográfico nacional com suas narrativas envolventes e poderosas.