O2 Filmes lidera indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2022

“Marighella”, “7 Prisioneiros” e “Manhãs de Setembro”, produções da O2 Filmes, são indicadas em 27 categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022

Com 27 indicações, a O2 Filmes participa este ano da 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, evento organizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais com os longas-metragens “Marighella”, “7 Prisioneiros” e a série “Manhãs de Setembro”.

Seu Jorge em “Marighella”, filme que lidera as indicações do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022

A produtora, que já celebra suas três décadas de existência, concorre como “Melhor Longa-Metragem de Ficção”, Melhor Série de Ficção”, “Melhor Direção”, “Melhor Primeira Direção de Longa-metragem”, “Melhor Direção de Fotografia, “Melhor Roteiro Original” e “Melhor Roteiro Adaptado”, entre outras categorias.

“Esse reconhecimento ao nosso trabalho também é uma forma de celebrarmos a força do cinema brasileiro. “Marighella” foi visto por milhares de espectadores trazendo o público de volta às salas de cinemas . “7 Prisioneiros”, lançado na mesma época, foi a produção mais vista em língua não inglesa da plataforma. Já “Manhãs de Setembro” recebeu elogios da crítica e terá uma segunda temporada”, avalia a sócia e produtora executiva da O2, Andrea Barata Ribeiro.

Liniker em cena de “Manhãs de Setembro”

Com 17 indicações, o filme “Marighella” do diretor estreante Wagner Moura, lidera nas categorias da premiação. O longa-metragem, lançado em 2019 no Festival Internacional de Cinema de Berlim, passou por diversos outros festivais de cinema como o Bari International Film Festival (Itália), Sydney Film Festival (Austrália) e no Santiago Festival Internacional de Cine (Chile).

Rodrigo Santoro e Christian Malheiros em “7 Prisioneiros”

Outro sucesso da produtora e que concorre em nove categorias é o longa “7 Prisioneiros” de Alexandre Moratto (Sócrates), disponível na Netflix. Vencedor dos prêmios Sorriso Diverso Venezia de “Melhor Filme Estrangeiro” e menção honrosa da Fundação Fai Persona Lavoro Ambiente, na seção Horizontes Extra, do Festival de Veneza, o trabalho de Moratto já foi exibido no Festival de Toronto, além da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

A série “Manhãs de Setembro”, protagonizada pela cantora Liniker, também concorre ao prêmio do júri na categoria “Melhor Série de Ficção- TV Fechada/Streaming”. Dirigido por Luís Pinheiro e Dainara Toffoli com produção da O2, a primeira temporada da série está disponível na Amazon Prime.