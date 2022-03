O segredo da make perfeita de Vivi Araújo, Rainha da Bateria do Salgueiro

A maquiagem vermelha pode ser um desafio, mas Vivi arrasou

A Rainha da Bateria é sempre um grande exemplo de feminilidade, beleza e carisma. Esse é o caso da Viviane Araújo, do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro. No último fim de semana, ela participou da comemoração dos 59 anos da escola de samba e chamou atenção pela maquiagem vermelha.





A Vult firmou parceria com o Salgueiro até 2023



Engana-se quem pensa que Vivi contou com um maquiador profissional para a maquiagem belíssima do evento. Ela mesma fez e revelou o segredo: ela usou três produtinhos da nécessaire dela com tons vibrantes que chamam atenção em qualquer lugar.

Vult evidenciará as trajetórias das mulheres do Salgueiro em uma grande campanha, que se iniciou com o vídeo “A Beleza do Carnaval Muito Além da Avenida”, narrado pela própria Vivi



Para quem quer copiar e fazer uma make tão incrível como a da Vivi, o truque é começar usando o primer Glow Vult, de acordo com a rainha. No olho, Viviane usou a paleta de sombras Tiana, também da marca, enquanto nos lábios ela optou pelo batom vermelho Disney para Vult – Cor Rainha Má.

O Salgueiro é uma das mais importantes agremiações do Carnaval carioca e foi consagrada com o título de campeã por 9 vezes



“É emocionante poder representar o Salgueiro ao lado da comunidade e levar adiante o legado de mulheres que fizeram do carnaval a sua expressão de beleza, de arte e ancestralidade. Feliz de estar junto com Vult nessa parceria para valorizar a potência e representatividade feminina das escolas de samba e sua importância para a cultura brasileira.” Disse Viviane Araújo, atriz e rainha de bateria do Salgueiro.