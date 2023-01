O Rock in Rio de São Paulo: The Town 2023 confirma show de Maroon 5 para o dia 7 de setembro

Uma semana depois de anunciar o Foo Fighters, o evento acrescenta mais um nome ao seu line-up. A banda americana, liderada por Adam Levine, é o segundo headliner anunciado do Palco Skyline

O novo festival de música, cultura e arte de São Paulo, The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, acaba de confirmar mais uma atração internacional. Após ter anunciado a banda Foo Fighters para o sábado, 9 de setembro, chegou a vez dos californianos Maroon 5 se juntarem ao hall de headliners da primeira edição do The Town, no Palco Skyline.

Liderada por Adam Levine, a banda vai fechar a noite do dia 7 de setembro

Detentora de um legado mundial de fãs e liderada por Adam Levine, a banda vai fechar a noite do dia 7 de setembro. No Rock in Rio de 2017, a banda entrou para a história do festival, ao ser a primeira atração da edição a esgotar os ingressos, em menos de uma hora, e ainda a performar em dois dias consecutivos, substituindo a cantora Lady Gaga e entregando duas performances inesquecíveis para as 200 mil pessoas ali presentes. Os intérpretes de “Girls Like You”, “Sugar”, “Animals”, “Payphone”, “She Will Be Loved”, entre muitos outros sucessos, prometem um show emblemático.

Um dos maiores nomes do cenário nacional atual, o talentoso cantor Jão, que subirá ao The One

Também confirmado para a primeira edição de The Town está um dos maiores nomes do cenário nacional atual, o talentoso cantor Jão, que subirá ao The One como a principal atração do espaço no dia 10 de setembro. No enorme palco, onde a música vai além da música — com grandes espetáculos, encontros e experiências, além de uma cenografia inspirada nos museus icônicos de São Paulo em que a arte será integrada, imersiva e provocativa — o artista de “Idiota”, “Não te amo” e “Coringa” entregará ao público momentos de muita emoção.

A data das vendas do The Town Card está confirmada para o dia 14 de março

E as novidades não param por aqui! Para os fãs mais ansiosos, a boa notícia é que o festival está lançando o The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado, em que o público deverá selecionar a data que deseja ir posteriormente, garantindo a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações. O The Town Card é a primeira chance do público de entrar pra história, garantindo a participação na primeira edição do mais novo festival de música, cultura e arte de São Paulo.

A data das vendas do The Town Card está confirmada para o dia 14 de março. A primeira edição de The Town acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. O novo festival já conta com Foo Fighters, Ludmilla, Iza e Criolo como atrações confirmadas e anunciou, recentemente, uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.