O reinado da televisão: estudo da Kantar IBOPE revela que 35% dos brasileiros preferem a TV como principal fonte de entretenimento

TVs Conectadas ganham destaque, conquistando 60% de penetração no país, com maiores índices em Fortaleza, Brasília e São Paulo

Com o vídeo como protagonista, o estudo inovador da Kantar IBOPE Media, presente na edição de dezembro do Data Stories, analisa minuciosamente a relação dos brasileiros com os conteúdos audiovisuais. Os dados revelam que, mesmo com o avanço das plataformas online, a televisão continua sendo a principal fonte de entretenimento para 35% dos brasileiros.

As TVs Conectadas (CTVs) ganham destaque nesse cenário, atingindo uma penetração de 60% no Brasil, com percentuais ainda mais expressivos em cidades como Fortaleza, Brasília e São Paulo. O equilíbrio entre personalização e privacidade oferecido por esses dispositivos conquista o público, permitindo o acompanhamento granular de cada canal e conteúdo, sem o compartilhamento de dados sensíveis.

Entretanto, a pesquisa aponta que 49% dos brasileiros tiveram seus hábitos de consumo de TV alterados pelos serviços de transmissão online. A greve de profissionais do audiovisual nos Estados Unidos impulsionou canais e plataformas a resgatar programas antigos, apostando no poder da nostalgia. Em 2024, a tendência é que essa estratégia persista, proporcionando um menu mais diversificado em origens e idiomas.

Os brasileiros mostram-se cada vez mais adeptos do consumo multicanal, conforme indicado pelos dados que revelam que 22% das pessoas consomem vídeo online e TV linear em um único dia. Apesar dessa presença em várias plataformas, a grande tela ainda é a preferida para a maioria, inclusive para títulos online.

Diante desse panorama, a Kantar IBOPE prevê que em 2024 testemunharemos mais exemplos de lançamentos audiovisuais com presença multicanal, à medida que as audiências transitam entre diferentes meios e telas, consumindo conteúdo onde quer que ele esteja disponível.