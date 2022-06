O ‘Rei do Colágeno’ Jardis Volpe comemora aniversário ao lado do marido Jackson Caettano e de outros famosos

O dermatologista que é queridinho entre as famosas celebrou antecipadamente seus 43 anos

Nesta última terça-feira (31), o dermatologista queridinho entre as famosas Jardis Volpe, celebrou antecipadamente seu aniversário de 43 anos ao lado do marido Jackson Caettano e de algumas celebridades, como a apresentadora Luciana Gimenez e a atriz Maria Fernanda Candido.

Jardis Volpe celebrou antecipadamente seu aniversário de 43 anos

Em seu instagram, Jackson se declarou para o companheiro e compartilhou algumas fotos da comemoração.

“Você sempre será a minha maior conquista na vida, você e o homem dos meus sonhos!

Feliz Aniversário para o Melhor Marido! Você é a pessoa mais humilde e de bom coração que já conheci.

Obrigado por estar na minha vida!”.

O dermatologista que é queridinho entre as famosas celebrou antecipadamente seus 43 anos

Com 1 milhão de seguidores, Volpe é sucesso entre as atrizes e influencers, entre elas, as atrizes Claudia Raia, Alessandra Negrinni e Fernanda Lima. A cantora Pabllo Vittar e outros famosos aproveitaram para felicitar o dermatologista.