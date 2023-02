O Reggae chegou na novela das nove: Ponto de Equilíbrio se apresenta no bar do Joel em Travessia

Após Mart’nália e Martinho da Vila, banda que completa 23 anos de carreira estará em cena ao lado do ator Nando Cunha nesta sexta-feira, 3 de fevereiro

Comemorar 23 anos de carreira não é para qualquer um, agora, imagine para uma banda com seis integrantes, pessoas diferentes que, apesar de muito amigas, ainda compartilham de diferentes opiniões. Esse é o case de sucesso do Ponto de Equilíbrio, referência nacional do reggae que poderá comemorar este grande marco em uma participação especial na novela das nove da rede Globo: Travessia.

A apresentação da banda no folhetim acontece nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, em um momento de descontração no Bar do Joel, interpretado por Nando Cunha. Na ocasião o Ponto poderá cantar um de seus grandes sucessos: “Janela da Favela”.

“Ficamos muito felizes e lisonjeados com o convite para participar desta novela que, além de ser um sucesso, já levou grandes ídolos nossos para o mesmo palco. O Ponto está ali representando a nação do reggae e isto é um grande orgulho para todos nós”, explica Helio Bentes, vocalista da banda.

O Ponto de Equilíbrio já nasceu um sucesso. Em seu primeiro CD, gravado e lançado de forma independente, a banda alcançou a marca de 100 mil cópias vendidas, conquistando a notoriedade necessária para que fossem procurados por grandes gravadoras. De lá para cá foram lançados 4 álbuns de estúdio, 2 DVDs ao vivo e algumas coletâneas, disponíveis nas plataformas digitais.

Ao longo de 20 anos de carreira, o Ponto construiu uma legião de fãs que levaram muita energia positiva para grandes palcos do Brasil e de outros países, como Alemanha, Itália, Noruega, Portugal, Chile, Argentina e Moçambique. Identificado por muitos como a principal representante do Reggae brasileiro, a banda traz na história músicas gravadas com Don Carlos, The Congos, Groundation e Alborosie, ícones do Reggae internacional.

Entre os artistas nacionais, a banda coleciona participações com nomes de peso além de Ivete Sangalo como Emicida, Marcelo D2, Gabriel Pensador, Rael, Rincon Sapiência, entre outros.