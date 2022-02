O que são as imagens de macacos que Neymar e Justin Bieber compraram por milhões?

Especialista fala sobre as diferenças de NFTs para os altcoins e o porquê de se investir em mercados digitais

Os NFTs que é uma sigla em inglês para token não fungível, são ativos digitais que vêm atraindo milhares de investidores espalhados pelo mundo. E, dentre essas pessoas, estão os astros Neymar e Justin Bieber. O atleta brasileiro, por exemplo, desembolsou quase R$ 6 milhões em apenas duas NFTs do Bored Yatch Club. O cantor canadense, por sua vez, comprou uma imagem de um macaco triste por quase R$ 7 milhões.



Ao sair na mídia, as aquisições das duas estrelas foram comentadas por todo o mundo por conta da serventia dos produtos. E, a principal pergunta entre as pessoas é: por que gastar tanto dinheiro em imagens?



“A técnica chamada aqui é BullRun (corrida dos touros). Toda vez que uma influência move algo, existe uma decisão massiva em cima desse item. As NFTs seriam tokens bem diferentes do hash das cryptos, mas criou grande notoriedade devido os influencers. Ela é um token de troca de moeda com valores, e que pode ser valorizado, e não tem troca igual as altcoins”, explica Julio Maia, que é especialista em investimentos do mercado digital.



Diferente das criptomoedas, como BTC e ETH, os NFTs não são fungíveis. Ou seja, não seria possível trocar o token de uma obra por outro igual. E, dessa forma, essa singularidade faz com que não dê para transferir metade ou um terço de um NFT para outra pessoa. Apesar de parecerem apenas imagens estranhas, essas artes vão além do imaginário e podem representar uma nova forma de interação social, onde o real e o virtual se misturam.



Dentre tantos jogos em alta no mercado de NFT, o especialista destacou alguns que estão recebendo grande atenção em investimentos:



Axie Infinity Bomb Crypto Light Nite Crypto Cars Crypto Planes The Crypto You



Apesar da grande atenção aos NFTs, Julio Maia afirmou que acontecerá uma inversão dos valores e a baixa dos altcoins e BTC – que são criptomoedas alternativas aos bitcoins – será revertida em breve.



“Tenho algumas contas em bomb que estão indo super bem, mas vejo que uma hora esse BullRun vai retornar. Temos uma queda evidente de altcoins devido à população investidora sacar o dinheiro das ‘alts’ para investir em NFT, por exemplo, mas logo que ocorrer uma inversão de valores, vamos ver uma bolha da NFT estourar e um Bullrun de subida novamente de Alts e do BTC, é uma prática normal do mercado!”, revelou.

Além disso, o especialista pondera que esses investimentos são essenciais pois, de acordo com ele, o mundo está próximo de um colapso econômico.



“Temos um grande colapso econômico prestes a ocorrer nos próximos anos tão evidente quanto em 1944. Esse Padrão Ouro por papel já não existe mais e uma hora a economia vai colapsar. Cada dia mais as pessoas estão buscando meios de tirar o dinheiro do governo e manter em investimentos sem controle fiscal”, reforçou.