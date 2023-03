O que fazer em Curitiba? Veja as dicas culturais e gastronômicas do Guia Craft

O Guia, hospedado no site da Eisenbahn, exalta espaços que possuem sintonia com a cultura artesanal da marca

Gastronomia, espaços de arte, música e lifestyle além de espaços históricos e culturais de Curitiba. Depois da edição do CraftGarten na capital paranaense, primeiro evento proprietário de Eisenbahn de 2023, surge o Guia Craft, com dicas de lugares que estão em sintonia com a cultura artesanal da marca. O guia está hospedado no site da Eisenbahn e tem foco em três setores: Gastronomia; Lifestyle, Arte e Música; e o Histórico e Cultural. Dentro de cada capítulo são apresentados pratos, momentos e espaços que harmonizam com uma boa cerveja artesanal.

O Memorial Paranista é um espaço histórico e cultural indicado pelo Guia Craft edição Curitiba

O Guia Craft é fruto de uma parceria de Eisenbahn com o perfil “O que Fazer em Curitiba”. Essa cocriação ajuda os visitantes e moradores da cidade a olharem para essa capital de quase 330 anos de história, de um ângulo artesanal. O objetivo é o incentivo à criação de momentos memoráveis onde se consiga viver cada um deles apreciando seus detalhes. O encontro da arquitetura com a natureza e dos sabores das comidas harmonizadas com cerveja, por exemplo, são sutilezas dos lugares que estão no guia.

A culinária também tem vez no Guia Craft, com pratos artesanais e fora do comum, o Gas Food está entre as recomendações

A capital paranaense -que tem a Rua XV de Novembro, um dos primeiros calçadões do Brasil, a Ópera de Arame que é cartão postal da cidade e a parrilleria Maria Eugênia, com pratos que harmonizam perfeitamente com os rótulos da marca – possui cantos que merecem ser exaltados. Além de citar localização, horário de funcionamento e site para mais informações sobre cada local, o Guia Craft tem uma descrição do que é mais importante saber sobre cada um deles, de um viés craft.

A Parrileria Maria Eugenia também está entre os destaques do Guia Craft edição Curitiba

Mostrar que ser artesanal não se resume apenas a falar de receita e de processos é nosso objetivo enquanto marca. A cultura craft abrange tudo no dia a dia das pessoas e queremos expandir isso exibindo um estilo de vida em que todos consigam apreciar os detalhes, sabores e paisagens bonitas de cada local. É unindo nosso evento proprietário CraftGarten com o Guia Craft e mais muitas novidades que vêm por aí que vamos fomentar esse estilo de vida”, comenta Karina Pugliesi, gerente de marketing.

Os espaços que estão destacados no Guia Craft são: Confeitaria Holandesa, Maria Eugênia, Noni Padaria, Gas Food, Ópera Arte, Espaço SFCO, Memorial Paranista, Cine Passeio, Preta Fina Assessórios, Macaia Eco, Memorial Ucraniano, entre outros.