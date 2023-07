O programa que conquistou os goianos: ‘Boa Tarde Goiás’ encerra temporada com números recordes

Prepare-se para a segunda temporada repleta de novidades e atrações incríveis

No último dia 4 de julho de 2023, o programa “Boa Tarde Goiás” completou um ano no ar, marcando o encerramento de sua primeira temporada na TV Goiânia, afiliada da Band. O sucesso do programa vai além de sua permanência na grade de programação, pois ele conseguiu conquistar os telespectadores goianos e se destacar como um fenômeno televisivo na região.

Uma estreia arrasadora e um sucesso que desbancou grandes nomes da televisão goiana

Desde sua estreia, o “Boa Tarde Goiás” tem impressionado a audiência, superando a popularidade de programas apresentados por jornalistas renomados que ocuparam o mesmo horário. Jordevá Rosa, Mariana Martins e Vicente Datena foram alguns dos apresentadores que passaram pelo horário das 13h00 às 14h30 na TV Goiânia, porém nenhum deles alcançou o mesmo nível de sucesso e engajamento que o programa atual.

BTG: Um ano de humor, solidariedade e notícias que cativaram Goiás

Os números são testemunhas desse sucesso: desde a chegada do “BTG”, a TV Goiânia experimentou um aumento surpreendente de quase 200% em sua audiência em diferentes momentos, muitas vezes chegando perto do segundo lugar no ranking de audiência, um feito notável considerando a área de abrangência da emissora na região metropolitana. O programa frequentemente ultrapassava até mesmo a marca de audiência do segundo programa mais assistido entre todas as praças da Band no Brasil.

Boa Tarde Goiás: O programa que conquistou o coração dos goianos

Sob a liderança carismática de Leandro Vieira e com a participação especial de Cristal, Anão, José Farias, Pula Rêgo e Bernardo Martini, o “Boa Tarde Goiás” conquistou o público com uma programação diversificada, bem-humorada e de qualidade. Além de entreter, o programa prestou serviços importantes à comunidade, apresentando conteúdos variados, quadros de humor, sorteios de prêmios diários e até mesmo um reality show de atividades paranormais em parceria com os caça-fantasmas Gracielly e Kacio do “Despertar Sobrenatural”, chamado “Assombração, o Game”, que premiou a corajosa ganhadora, Luciete Bruni, com R$ 5.000,00.

Devido ao sucesso alcançado, o “Boa Tarde Goiás” entrará em um breve período de férias durante o mês de julho, retornando em agosto com muitas novidades. O programa pretende atrair um novo público, oferecendo uma alternativa às notícias pesadas apresentadas pelos jornalísticos concorrentes no horário do almoço, como o “Jornal Anhanguera”, “Balanço Geral” e “Jornal do Meio Dia”.

A expectativa é alta para a nova temporada do “Boa Tarde Goiás” em agosto. Com base no sucesso e na dedicação demonstrados ao longo do primeiro ano, os telespectadores podem aguardar por mais sensações, emoções, solidariedade e notícias importantes, reforçando ainda mais o lugar do programa no coração do público goiano.

Fiquem ligados na TV Goiânia/Band em agosto, pois a segunda temporada do programa “Boa Tarde Goiás” trará muitas novidades que certamente irão surpreender e encantar o público fiel que acompanhou a trajetória de sucesso do programa até agora.