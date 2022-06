O poder de parar: Juliana Ferraz fala sobre a importância do autocuidado na prática

A empresária e digital influencer destaca a necessidade do descanso físico e mental para obter melhor qualidade de vida

Com a rotina cheia de compromissos, trabalhos, deveres e demandas, é difícil achar um tempo para poder se desligar de tudo e encontrar formas de recarregar as energias de uma forma saudável. Como alguém que já passou por dois burnouts – síndrome do Esgotamento Profissional que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema – e vive dentro da loucura do mercado de eventos, Juliana Ferraz entende muito bem a necessidade de tirar um tempo para o descanso.

Juliana é Sócia, Diretora de Negócios e de Relações Públicas da Holding Clube e impulsionadora do marketing nacional. Além do trabalho como executiva, busca sempre se posicionar em suas redes a favor da quebra de padrões, sendo especialmente conhecida por engajar o empoderamento feminino e o movimento body positive.

Juliana Ferraz dá passo a passo de como praticar o autocuidado

Após meses de planejamento e execução de diversos projetos, aparições especiais e reuniões incessantes, Ju se viu presa novamente em um lugar que não queria estar. Estava deixando de lado sua vida, família e, mais importante, sua saúde mental, para priorizar o trabalho. Foi neste momento que percebeu que precisava parar. “Puxei o freio. Tive que desacelerar da mesma forma que acelerei durante esse tempo. Limpei minha agenda, me organizei e me preparei para reconectar com meu eu interior. Precisava cuidar exclusivamente de mim, de escutar e entender que meu corpo precisava se regenerar de toda a rotina”, detalha a empresária.

Autocuidado na simplicidade

Desligada de tudo, a influenciadora pôde aproveitar coisas simples que, em meio à loucura do dia a dia, não conseguia desfrutar, como ler livros, ver filmes ou, simplesmente, apreciar a natureza. A atitude gerou uma reflexão sobre como é importante ter o período de pausa. “Temos que lembrar o quanto é necessário parar, não à força porque chegou no limite, mas por saber que não é saudável chegar nessa linha final. Meus dias off foram muito importantes para que pudesse recalcular a rota. Todos os dias sofremos uma sobrecarga de informação, demandas, reuniões, trabalho, e acabamos esquecendo de sair do modo automático”, pontua.

Passo a passo do autocuidado

Como grande incentivadora do autocuidado, Ju compartilha alguns de seus passos quando sente a necessidade de ter um tempo para si mesma:

Se organize

Sabemos que nos dias de hoje é difícil conseguir um tempo para poder descansar. Temos tantas coisas para fazer que parece impossível tirar um ou dois dias de folga. A organização de agenda é um passo importante para que haja esse momento de pausa. Se programe, planeje, tenha em mente que isso é necessário para sua saúde.

Se desconecte

Sim, estamos na era da tecnologia onde todas as informações estão na palma de nossa mão. Mas, nessa hora, não precisamos saber de tudo que está acontecendo mundo afora, certo? Desligue tudo! Se desconecte do celular, do computador, de qualquer aparelho eletrônico. Dê um descanso para seus olhos e sua mente. Foque em coisas novas e diferentes. Faça uma desintoxicação mental.

Aproveite

Seja o que for, apenas aproveite. Esqueça o trabalho, os deveres e os compromissos. Esse é um momento para desfrutar e fazer aquilo que te faz bem, seja sozinho, com familiares, amigos, animais, natureza… Precisamos aprender a aproveitar os bons momentos quando eles acontecem.