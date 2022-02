“O Pão do Pai” lança pudim Nany People – receita pode ser congelada e não perde a textura

Nany recebeu a homenagem após ficar apaixonada no pudim da marca

Sempre com fórmulas mágicas para encantar os clientes com pães recheados, agora o “O Pão do Pai” lança uma novidade: o pudim Nany People. O nome não foi dado à toa, quem deu a ideia do novo item no cardápio foi a própria artista, que ficou apaixonada pelo sabor e disse que teve uma memória afetiva, relembrando do pudim que a mãe fazia quando ela era criança.

Há pontos de vendas da marca em São Paulo e Ribeirão Preto, estando também no iFood e Rappi



Mesmo já tendo muito sucesso com o carro chefe da marca, os pães recheados, quando Nany pediu para que William Teoro fizesse um pudim, ele não teve como negar. O que era para ser apenas um presente para artista, virou algo muito maior. Isso porque o proprietário da marca reinventou a clássica sobremesa com uma receita secreta leve e lisinha, coberta por uma calda incrível e brilhante que deixa qualquer um com água na boca.

O pudim tem a versão tradicional e a zero lactose



“Esse também é o único pudim do mercado que você pode congelar e ele não perde a textura e o sabor, é como se você tivesse acabado de fazer e tirado da geladeira. O diferencial é que você pode deixá-lo quatro meses no freezer, tirar e fica idêntico. Muitas empresas usam farinha e água para baratear e manter a consistência. O nosso pudim tem a qualidade 100%”, disse William, criador da marca.

William e Nany se conhecerão através de uma produtora e se tornaram bons amigos



Nany disse que é apaixonada pelo pudim da marca, por isso se sentiu honrada em dar o nome a ele. Ela contou que sempre que come, vem a memória de quando era mais nova e a mãe fazia pudim. A artista contou que ia muito para Poços de Caldas e sempre levava o pudim da mãe no pirex dentro do ônibus. A receita do “O Pão do Pai” ficou tão caseira que despertou essa linda lembrança afetiva de infância.



A marca é reconhecida nacionalmente pelos pães cheios de recheio



“Quando ele fez o primeiro pudim foi amor à primeira colherada. ‘Você tem que fazer esse pudim. Você tem que comercializar isso’, eu disse. Por isso que ele resolveu me homenagear e colocar o nome Pudim Nany People, porque o pudim tem essa coisa de memória degustativa da casa da mãe, da casa da avó. Tem três tamanhos e eu achei o máximo essa nossa parceria”, concluiu a artista.