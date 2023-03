O ovo como alternativa natural e saudável aos snacks industrializados para pets

O ovo pode ser uma excelente opção de alimento para os pets, desde que adicionado de forma suplementar à sua dieta padrão. Segundo a veterinária Waleska Ventura, “o ovo é um alimento altamente proteico, de fácil digestão, rico em vitaminas e minerais que também contribui para a saúde da pele, pelagem e unhas dos animais”. No entanto, ele não deve substituir a ração e deve ser consumido aliado à alimentação recomendada.

Fonte de nutrientes e proteínas, o ovo é uma ótima, diferente e saborosa opção de alimento para substituir os snacks

O Instituto Ovos Brasil ressalta que o ovo é um superalimento que pode e deve ser incluído diariamente na alimentação dos pets, pois auxilia no bom funcionamento do organismo, mantendo-o saudável e protegido. Para os pets, o ovo é uma ótima opção de alimento para substituir os snacks e também pode ser acrescentado à ração em algumas situações clínicas, como a ausência de apetite e a complementação no aporte protéico quando a formulação da ração não atinge as necessidades do organismo.

Além disso, com o consumo de ovos, o animal terá uma complementação de nutrientes que contribuem para diversos sistemas fisiológicos, como a imunidade, o sistema nervoso e a síntese de colágeno. A casca do ovo também pode ser uma aliada interessante para nossos amigos, já que pode ser fornecida seca e triturada, como um complemento alimentar na suplementação de cálcio.

É importante cozinhar os ovos e não acrescentar nenhum condimento ao seu preparo

No entanto, é importante cozinhar os ovos e não acrescentar nenhum condimento ao seu preparo, para evitar contaminações ao pet e também contribuir com sua digestibilidade inibindo fatores antinutricionais. É importante ressaltar que cada animal tem uma necessidade nutricional individual, dependendo do tamanho, raça, idade e atividades que realiza, e que é necessário uma avaliação do médico veterinário para a composição da nutrição completa e recomendação para cada animalzinho.