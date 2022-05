“O objetivo é levar a DoSmile para outras cidades brasileiras”, afirma o dentista Dr. Bruno Esteves

A rede foi criada pelo dentista, que é famoso por cuidar da saúde e estética dos dentes

Já pensou virar uma referência tão grande na sua área a ponto de precisar criar outros vários consultórios? É exatamente isso que aconteceu com o Dr. Bruno Esteve, por isso ele decidiu criar a Rede DoSmile, que está sendo um sucesso em Mogi das Cruzes – SP e deve chegar em outras cidades brasileiras em breve.

Dr. Bruno Esteves é especialista em odontologia estética



Antes mesmo do sucesso da DoSmile, quem já era referência no mercado era o Dr. Bruno Esteves. Ele seguiu a mesma carreira igual aos outros cinco irmãos, uma verdadeira família de apaixonados pela odontologia. “Sempre quis odontologia, pois sou de uma família de dentistas. Então, não tinha muito para onde correr”, brinca o dentista ao lembrar do início.

O dentista é responsável pelos sorrisos de várias personalidades brasileiras, como Analice Nicolau e MC Rebecca



Dr. Bruno conseguiu um espaço físico, mas a demanda foi aumentando muito com o tempo, por isso ele decidiu criar a Rede DoSmile. “Aumentamos a área física para atendermos mais pacientes e resolvi despersonificar a marca para poder, através de doutores treinados por mim, realizar atendimentos”, explicou.

Dr. Bruno conseguiu um espaço físico, mas a demanda foi aumentando muito com o tempo, por isso ele decidiu criar a Rede DoSmile



Um diferencial da Rede DoSmile é o atendimento de alto padrão, com valores mais acessíveis. Por isso, quem desejava ser atendido pelo Dr. Bruno e conquistas as sonhadas lentes de contato ou porcelana, poderia ir até lá e fazer com os dentistas treinados por ele, que utilizam as mesmas técnicas e o mesmo laboratório, ou seja, têm a mesma qualidade e credibilidade.

A rede foi criada pelo dentista, que é famoso por cuidar da saúde e estética dos dentes



A novidade é que a clínica não deve ser limitar a Mogi das Cruzes por muito tempo. Dr. Bruno Esteve confidenciou que pretende levar a rede para outros lugares em breve. “O objetivo agora é poder levar a DoSmile para outras cidades brasileiras. Não sei ainda se será em forma de rede ou franquia, ainda estamos fazendo os estudos”, disse o dentista.