O MasterChef Brasil já começou! Conheça Larissa, a competidora que ama animais e jogos de videogame

A mineira promete entregar uma culinária simples e saborosa e já avisou: “Apesar do meu humilde tamanho, tenho 1,60, sou uma pessoa muito competitiva”

A cozinha mais famosa do país abriu suas portas ontem (17/05), com início às 22h30, logo após o programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

O MasterChef Brasil recebeu 16 participantes que vão disputar o troféu de cozinheiro amador e R$300 mil, além de outras premiações oferecidas pelos patrocinadores.

Dentre os competidores, está Larissa Soares, 25 anos, de Belo Horizonte/MG. A médica veterinária ama competição, animais e jogos de videogame, e já mostrou que é confiante no que faz em sua primeira aparição no programa.

“Eu adoro me desafiar, principalmente. Apesar do meu humilde tamanho, eu tenho 1,60, sou uma pessoa muito competitiva e pra qualquer coisa eu crio um desafio”, avisa.

Em suas horas vagas, a mineira gosta de se dedicar ao universo da cultura pop, que vai de livros e filmes até games.

“Tirando o meu trabalho, que ocupa 25 horas do meu dia, meu hobbie atualmente é administrar uma página que eu gosto muito, de Senhor dos Anéis, que é voltada ao universo Tolkien, mas também é jogar. Ultimamente eu tenho jogado muito no pc, mas também eu gosto muito de console, tenho os dois. De console, o meu jogo favorito, com certeza, é The Witcher 3, ele é sensacional, pra mim é um jogo completo”, declara.

Sobre o seu estilo culinário, a aspirante à cozinheira profissional deixa a entender que prefere a cozinha caseira, com elementos simples e muito saborosos, e conta qual é o prato que mais gosta de preparar.

“Lasanha a bolonhesa, com molho branco, bem caseira, que a gente chama a família inteira pra poder comer, aquela famosa comida que a gente fala ‘conforto do lar’, é com certeza a minha favorita”, explica.

A 9ª edição do talent show terá 17 episódios, que serão filmados em uma nova locação, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço histórico de 7200 metros quadrados. Além de passar na emissora Band, o programa ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

Ana Paula Padrão está confirmada como apresentadora do MasterChef Brasil, assim como o time de jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, além da participação de outros chef renomados, que vão contribuir com desafios e receitas diferenciadas.

“Para brigar pelo grande prêmio deste ano, teremos os mais intensos e aguerridos competidores que já passaram por aqui. Eles foram escolhidos entre milhares de candidatos e sabem cozinhar bem. Mas, além de serem bons com as panelas, são extremamente competitivos. Esta temporada promete ser da disputa e não da amizade”, avisa Marisa Mestiço, diretora da atração.