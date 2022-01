“O Lucas é um santo”, diz Luciana Gimenez sobre filho com Mick Jagger

A apresentadora tem dois filhos

Nessa semana foi ar uma entrevista exclusiva de Ana Hickmann com Luciana Gimenez. No vídeo, que foi ao ar no canal do YouTube da apresentadora da RecordTV, as duas conversaram sobre maternidade e muito mais em um papo super sincero na casa de Gimenez.

Em um papo sincero, Gimenez revelou detalhes da vida dela em família para Ana



Em um lar recém reformado, Gimenez falou um pouco sobre a relação com Lorenzo, filho mais novo fruto do relacionamento com Marcelo de Carvalho, e Lucas, filho de Luciana com o astro internacional Mick Jagger. Atualmente, a apresentadora revelou que mora apenas com o filho mais novo, enquanto o mais velho vive nos Estados Unidos.



Na nova casa, Luciana mora com o filho mais novo

Sobre a personalidade dos filhos, Luciana revelou que Lorenzo é muito inteligente, mas um pouco cabeça dura. O mais velho, filho de Jagger, ela chama de ‘príncipe’ por ter sido sempre muito tranquilo e calmo. Já o mais novo é um pouco diferente, ela diz que é o oposto, pois o menino costuma questionar as coisas e tenta resolver tudo sozinho.

Luciana e filho



“O mais velho é um santo. Os dois são muito preocupados e sensíveis com os outros, os dois têm isso. Fora isso, o Lucas é quieto, observador, ele nunca falou um palavrão e nunca fui chamada no colégio. Ele nunca me deu trabalho, nunca colocou uma gota de álcool na boca”, explica Gimenez.