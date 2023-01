O Influenciador Digital Geek, Peter Jordan, é o novo embaixador da rede de educação Happy

A parceria da Happy com o influencer tem o objetivo de atrair um público de pais gamers que possuem afinidade com a tecnologia

Cada vez mais consolidada no mercado com grandes setores da tecnologia e games, a Happy, maior hub educacional do Brasil, fecha parceria com o influencer Peter Jordan, dono do canal Ei Nerd, considerado um dos maiores da cultura pop e geek no Brasil. O youtuber tem mais de 12,9 mi de inscritos em seu canal e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

De acordo com a pesquisa Geek Power 2020, realizada pela Omelete&CO (empresa de relacionamento entre marca e jovens) com a MindMiners (plataforma de pesquisa), o público geek brasileiro tem um perfil jovem, sendo composto por 40% de geeks com idade entre 25 e 35 anos e 38%, com até 24 anos. A nova parceria da Happy surgiu com o objetivo de atrair um público de pais gamers, do mundo geek e que possuem afinidade com a tecnologia, a fim de conhecerem a Happy como a nova opção de estudo para crianças e adolescentes.

Yuri Beltramin, Mestre de Marketing/Head de Marketing

O novo embaixador da Happy e seu público possuem sinergia com o perfil da Happy o que agregará ainda mais valor à marca. “Junto a ele, vamos reforçar a importância da educação que a Happy proporciona, principalmente pelo fato dele explorar vários pontos relacionados aos nossos produtos. O curso Happy Code, de tecnologia, faz muito sentido com a personalidade do Peter”, acredita Yuri Beltramin, Mestre/Head de Marketing da Happy.

É possível associar o Happy Money ao projeto ‘Nerd de Negócios’, onde o influencer explora o empreendedorismo e investimentos. “Já para o Happy Speech, trabalharemos toda a comunicação e oratória. A parceria está ligada estreitamente à conteúdos para redes sociais, usaremos o espaço para divulgar mais nossos produtos e reforçar a importância dos cursos Happy para o nosso público. Além disso, Peter nos ajudará a destacar a importância da metodologia Happy que ainda muitas escolas tradicionais não possuem”, explicou Yuri.

Peter, que nunca pensou em se aprofundar no mercado infantil, fará parte do universo Happy para somar com os seus conhecimentos e levar mais informações do mundo geek aos alunos e aos pais.

“Nosso mundo já foi muito analógico e agora não conseguimos fugir da tecnologia no dia a dia, seja para estudar, trabalhar, se divertir ou se informar. Se os pais pensam em aumentar as habilidades de comunicação dos seus filhos, pensam em novas oportunidades de trabalho para eles. Se pensam na educação financeira dos pequenos, reconhecem a importância do futuro deles. Por isso, estou junto com a Happy, que pensa no futuro e no crescimento das crianças e dos adolescentes, sendo o lugar certo para seguirem rumo ao caminho do sucesso, com aulas modernas. Acredito muito na educação das nossas crianças. Tecnologia está no meu sangue!”, relatou Peter Jordan, novo embaixador da Happy.

A Happy está sempre pensando à frente, investindo em ferramentas modernas. Por meio da metodologia inovadora LET (Lean Education Technology), os alunos aperfeiçoam a sua autonomia, criatividade, flexibilidade e desenvolvem as hard e as soft skills se divertindo. A rede também está sempre investindo em parcerias como a Logitech, marca multinacional líder em eletrônicos inovadores, com a criação da arena gamer para escolas em todo o Brasil; a parceria também com a Adventista, cuja rede inseriu em seu ensino a metodologia Happy, diversificando sua grade curricular; e a parceria com o influencer Gato Galactico que esteve presente nas unidades de Maringá (PR) e Recife (PE) – dando origem as Oficinas Galacticas.