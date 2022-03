O Impossível chegou! DENNIS anuncia grande lançamento do álbum com participação de Luan Santana

Novas faixas do DVD “O Impossível “ estarão disponíveis nesta quinta feira , dia 10

DENNIS, considerado maior produtor de funk do mundo, lança nesta quinta-feira (10), nas principais plataformas digitais, o aguardado álbum O Impossível, que reúne grandes artistas do mercado ! Preparem- se que vem participação especial de Luan Santana com a música “Eu Vou”, disponível as 21h!

Além das músicas que já fazem sucesso nas plataformas digitais do DVD “ O Impossível “ , DENNIS apresenta aos fãs uma parceria cheia de ritmo ao lado da dupla Matheus & Kauan em “Você Não Trai” e do cantor Felipe Araújo na música “Supera Eu Aí”.

Do DVD “O Impossível”, já estão disponíveis as músicas “Lágrima por Lágrima” (com participação de Gusttavo Lima), “Eu Amo Todas” (com Jorge), “Segredo de Rolê” (com Thiago Brava), “Pimenta” (com Bruno & Marrone), “Modo Avião” (com Luiza & Maurílio), “Ainda Lembro” (Xand Avião e Raí Saia Rodada), “Vera” (com Tierry), “Mesma Língua” (Israel & Rodolffo) e “Sentimento Zero” (com Os Barões da Pisadinha”).

Os números de DENNIS mostram uma grande repercussão de seu trabalho e a expectativa do público. No YouTube, são mais de 4,15 milhões de inscritos e 1,23 bilhão de visualizações. Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4,16 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (620 mil), Spotify (6,11 milhões de ouvintes mensais), Deezer (1,2 mi de fãs) e TikTok (1,3 mi).



Ainda em 2022, estarão disponíveis mais faixas do projeto, que traz a união de vários artistas. Gravado em Goiânia (GO) e no Estância Alto da Serra (SP), o DVD começou a ser divulgado em 2021 e já se tornou sucesso nas plataformas digitais. Porque, quando se trata de DENNIS, nada é impossível!