O fim do melasma: Dermatus lança produto específico para tratamento de manchas

D-Unifier atua contra melasma facial e corporal provocados pelo sol

Vai verão, vem melasma. Todo ano é a mesma coisa: basta curtir uma temporada de sol durante o verão para as manchas escuras e indesejadas começarem a surgir na pele. E parece que esse não é um problema de uma minoria. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 35% das mulheres brasileiras, entre 20 e 60 anos, sofrem de melasma. Pensando em uma maneira de auxiliar a diminuir o impacto provocado por esse agente, a Dermatus, marca carioca com 33 anos de história e especializada em dermocosméticos, acaba de lançar o D-Unifier, um sérum corretor de tom facial que pode ser utilizado em todos os tons de pele – das peles mais claras até às negras.

O D-Unifier é um sérum corretor de tom facial que pode ser utilizado em todos os tons de pele. Créditos: Divulgação

O D-Unifier Sérum Corretor de Tom Facial (R$ 159,90) é um sérum multicorretivo de uso diário, que recupera a luminosidade e traz uniformidade ao tom e a textura da pele. O produto é desenvolvido para atuar em manchas com extensões maiores (melasmas, por exemplo), de maneira mais uniforme e regular, atuando na correção e uniformização do tom. Outro benefício do novo sérum da Dermatus é a sua aplicação, que pode ser feita não somente à noite, como também durante o dia (sempre acompanhado de protetor solar). O D-Unifier ainda possui ácido hialurônico (potente hidratante), blend de ativos despigmentantes de alta performance (ácidos tranexâmico e fítico, alfa arbutin, nicotinamida, biowhite e TGP2) e gluconolactona (renovador celular suave, antioxidante e anti-inflamatório).