O cantor português Axel participa do Programa “Arena SBT”

Em passagem pelo Brasil, divulgando seu atual sucesso “Devolva” e cumprindo agenda de shows, o cantor e apresentador Axel foi convidado a participar do programa “Arena SBT”, apresentado pelo jornalista esportivo Benjamin Back o “Benja’, um dos mais populares profissionais de comunicação do mercado esportivo.

O programa contou também com a participação dos jogadores Cicinho, Emerson Sheik e Mano e do ator Mateus Carrieri.

Axel além de ser um cantor de sucesso em Portugal, apresentou o BT (Benfica TV) e é narrador de esportes de importantes canais esportivos.

Além de comentar sobre o futebol no Brasil e na Europa, os técnicos portugues que estão trabalhando no Brasil e assuntos polêmicos como “fairplay”, Axel apresentou ao enorme público do programa suas canções “Devolva”, “Boom Boom Yeah” (que integrou a trilha da novela ‘As aventuras de Poliana” e lançou a romântica “Ameaças”, todas acompanhandas de suas bailarinas e do músico Leandro Oliveira.

