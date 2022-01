“O Canto da Sereia”, minissérie com Isis Valverde estreia no VIVA

Isis Valverde interpreta Sereia, uma cantora de sucesso que é assassinada em cima do trio elétrico, em pleno carnaval

Sábado, dia 05 de fevereiro, a partir das 20h30, estreia no canal VIVA a minissérie “O Canto da Sereia”, de George Moura e Patrícia Andrade, com base na obra “O Canto da Sereia — Um Noir Baiano”, de Nelson Motta. Isis Valverde interpreta Sereia, uma cantora de sucesso que é assassinada em cima do trio elétrico, em pleno carnaval.

Augustão (Marcos Palmeira), chefe da segurança particular de Sereia, decide ir às últimas consequências para encontrar o assassino. A investigação aponta diversos suspeitos, ao mesmo tempo em que revelam que a artista escondia muitos segredos.

Nomes como Camila Morgado, Marcelo Médici, Gabriel Braga Nunes, Fabiula Nascimento, Fábio Lago, Marcos Caruso e Margareth Menezes integram o elenco da minissérie, que foi exibida originalmente pela TV Globo em 2013. Com quatro episódios semanais, “O Canto da Sereia” tem direção de José Luiz Villamarim, com fotografia de Walter Carvalho.