“O Brasil tem uma magia particular”, revela Chris Martin em entrevista ao Vênus Podcast

O vocalista contou para as apresentadoras Yasmin Ali e Criss Paiva sua estratégia para falar português com os fãs e descreveu a sensação de fazer 11 shows lotados por todo país

Em episódio especial do Vênus Podcast, exibido ontem (21), as anfitriãs Criss Paiva e Yasmin Ali receberam ninguém mais, ninguém menos que Chris Martin, vocalista da banda Coldplay que está em turnê pelo Brasil. Durante o episódio que durou cerca de 35 minutos, Chris Martin deu um show de simpatia, carisma e humildade. Em menos de 24 horas no ar, o episódio já acumulou mais de 300 mil visualizações até o momento.

Quando questionado por Yasmin Ali, uma das apresentadoras do podcast, qual era a sensação de ter esgotado 11 shows pelo país, o vocalista respondeu: “Vocês são brasileiros, já devem estar acostumados, mas para nós é o verdadeiro paraíso. Para um artista, um performer, fazer shows no Brasil é um presente”, elogiou.

Em outro momento descontraído da entrevista, Cris Martin revelou sua estratégia para falar frases em português durante os shows e afirmou que tem uma professora. “Eu tenho dificuldade com alguns sons que são comuns por aqui, como o ‘ão’. Eu tenho uma linda professora que se chama Juliana e veio me ajudar. Então a melhor forma é escrever no chão exatamente como eu vou falar, mas ninguém entende, só eu. Não parece português e sim uma língua alienígena”, brinca.

Yasmin elogiou a carreira da banda ao comparar com uma montanha e questionou o vocalista sobre o que ele vê e sente quando avalia a trajetória do Coldplay. “Eu continuo olhando pra cima. Eu acredito que temos muito a melhorar. Nós sempre estamos tentando criar mais conexões. Isso realmente é tudo. Nosso objetivo nesse ponto é sentir essa conexão com as pessoas e esperamos ajudar as pessoas a criarem essa conexão entre si”, declarou.