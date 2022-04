“O Brasil é o país mais racista do mundo”, afirma Raiam Santos

O escritor e influenciador digital que já visitou mais de cem países fala da sua perspectiva sobre o racismo no país natal

Raiam Santos (31), é um escritor best-seller, multimilionário e o primeiro brasileiro negro a se formar na liga das faculdades mais tradicionais dos Estados Unidos, a Ivy League. O carioca tem uma história de superação e inspira seus mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais.

Raiam afirmou que é muito mais difícil ser negro no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo

Em entrevista recente ao podcast “Monark Flow” , Raiam afirmou que é muito mais difícil ser negro no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. “As pessoas falam dos Estados Unidos, mas vou te dar um exemplo simples: lá eles já tiveram presidente negro e aqui não”, lembra.

Ao contar que já morou mais de um ano na Rússia, o anfitrião questiona se lá o Raiam já sofreu racismo e a resposta surpreendeu os espectadores: “Lá nem entraria no meu top de países onde tem mais racismo. Junto com o Brasil, eu colocaria Portugal e França. Mesmo atualmente morando em Paris”, afirma.

