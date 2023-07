O Boticário celebra o Dia dos Pais com campanha que promove reflexões sobre a licença-paternidade e a paternidade ativa

Uma jornada de amor e cumplicidade entre pais e filhos é o foco da emocionante campanha “Instinto Paterno” lançada pelo O Boticário, que busca provocar reflexões sobre a licença parental e sua importância para a equidade de gênero no ambiente corporativo.

Neste Dia dos Pais, a marca O Boticário presenteia o público com uma campanha inspiradora e sensível, intitulada “Instinto Paterno”. Desenvolvida em parceria com a agência AlmapBBDO, a iniciativa tem como objetivo reforçar a conexão entre pais e filhos e, ao mesmo tempo, levantar um importante questionamento sobre a licença-paternidade, que ainda é limitada a apenas cinco dias no Brasil.

O Boticário retrata a criação do elo entre pais e filhos em campanha sobre instinto paterno

A campanha, que estreou nas redes sociais da marca em 25 de julho, traz um emocionante filme que retrata os primeiros seis dias na vida de um pai, mesclando momentos especiais de descontração e emoção com o início da jornada paterna. Porém, o ponto de virada acontece quando o protagonista precisa retornar ao trabalho após o curto período de licença-paternidade, levantando a questão: “Até quando vamos achar que 5 dias são suficientes?”.

Confira o filme aqui – https://youtu.be/6WwVRsht-tk

A diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, Marcela De Masi, destaca que a licença parental é vista como uma possibilidade de incentivar a presença paterna nos primeiros meses de vida ou de adoção dos filhos. Ela enfatiza a importância de trazer o tempo de qualidade como uma mudança cultural significativa para a sociedade, permitindo que pais se envolvam ativamente no desenvolvimento dos filhos.

Segundo Fernando Duarte, diretor-executivo de Criação da AlmapBBDO, a campanha “Instinto Paterno” busca dialogar sobre a importância do instinto paterno e a oportunidade de uma paternidade presente. Ele ressalta que apenas uma marca comprometida com agendas importantes, como O Boticário, poderia abordar esse tema de maneira tão sensível. A campanha pretende convocar a sociedade a refletir sobre a licença-paternidade, provocando também reflexões no ambiente corporativo.

Estudos realizados reforçam os diversos benefícios de uma paternidade ativa e sensível, não apenas para o pai, mas também para a estrutura familiar como um todo. A presença paterna desde os primeiros momentos de vida da criança pode ter um impacto significativo no seu desenvolvimento emocional e social, além de contribuir para uma divisão mais igualitária de responsabilidades entre homens e mulheres.

Além das redes sociais do O Boticário, a campanha “Instinto Paterno” terá veiculação em Out-of-Home (OOH), ampliando seu alcance e impacto. A marca também contará com criadores de conteúdo selecionados pela agência Publination, que estimularão discussões sobre a paternidade ativa nas redes sociais. Além disso, a PROS estará responsável pelo relacionamento com a imprensa.

Neste Dia dos Pais, O Boticário não só celebra o amor entre pais e filhos, mas também se posiciona como um agente de mudança social, incentivando a sociedade a repensar e valorizar a importância da licença-paternidade como um benefício que promove a equidade de gênero e fortalece os laços familiares. A campanha “Instinto Paterno” é uma emocionante homenagem aos pais e uma inspiração para uma paternidade mais presente e ativa em nossa sociedade.