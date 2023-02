“Nunca fui demitido do SBT”, esclarece Otaviano Costa após boatos

Contratado para realizar o programa “Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem”, o apresentador esclarece mal entendido e já passa por sondagem da emissora para outras atrações

Após divertir o público com o programa “Cozinhe se Puder – Mestres da sabotagem”, que inclusive está sendo reprisado, Otaviano Costa utilizou as suas redes sociais oficiais para esclarecer que não foi demitido do SBT. Segundo o apresentador, o que aconteceu foi apenas o encerramento do seu contrato que já tinha um prazo pré-estabelecido por três meses.

O apresentador lamentou a confusão e alfinetou veículos que agem sem responsabilidade na hora de checar as informações

Em sua fala, Otaviano não descartou a possibilidade de trabalhar novamente na emissora. “As portas estão abertas, escancaradas”, afirmou. Segundo o apresentador, esse tipo de contrato é totalmente normal, um formato bastante utilizado por qualquer emissora hoje em dia. Ele fez questão de dar essa explicação em vídeo para evitar interpretações duvidosas. “Deixa eu vir aqui fazer um esclarecimento em áudio e vídeo, com meu rostinho, para que não haja nenhuma dúvida, especialmente dos olhos dos maldosos e dos incompetentes que dizem que praticam o jornalismo em busca de caçar cliques”, alfinetou.

Em vídeo, Otaviano Costa esclarece mal entendido após tweet sobre demissão do SBT

O apresentador disse que a confusão veio após um tweet em sua conta oficial. “Pelas pessoas associarem profundamente minha imagem a do sbt, eu escrevi no meu twitter apenas para esclarecer que eu não era mais contratado da casa desde maio do ano passado porque eu assinei um contrato com eles de três meses. É muito habitual e moderno, esse é um novo modelo de negócio”, esclarece.

O apresentador aproveitou a oportunidade para trazer uma reflexão sobre os veículos de “fofoca”. “Estou há muito tempo nesse meio que eu amo e é o meu trabalho e vejo que tem jornalistas que cobrem as notícias com e sem responsabilidade. O que mais me espanta é ver veículos que antes eram revistas impressas, por exemplo, reproduzindo notícias de perfis de um garoto ou garoto sem antes sequer checar”, lamenta.