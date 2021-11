“Nunca cresci tanto como na pandemia”, revela diretor artístico Ale Monteiro após faturar mais de R$ 4 milhões

O mercado digital e criação de conteúdo nunca foi tão procurado e tão valorizado como no período da Pandemia: “Era arriscado e muito criticado, mas estávamos cumprindo todas as normas de segurança”

Estando entre os cinco maiores consultores de imagem do Brasil, o diretor artístico Ale Monteiro atua na área do mercado digital desde 2008 e já atuou em 12 países com mais de 120 empresas — sendo responsável pela administração de crises e Brand Pessoal e Corporativo.

Com mais de três mil clientes atendidos, Ale conta que o maior crescimento foi durante a Pandemia: “Nos últimos 12 meses, meu crescimento foi na casa dos 45%, tendo um faturamento superior a R$ 4 Milhões. Essa crise nos fez perceber que agilidade e resultados rápidos é a nova linguagem da atualidade. A marca só enviava o produto e minha equipe desenvolvia todo conteúdo, com altíssimo padrão de qualidade e entrega em tempo recorde”, contou o diretor artístico.

E o segredo para tal aumento? “Tudo ficou mais amistoso e pessoal e isso foi importante para superar a pandemia. Podemos usar arrependimentos para tomar melhores decisões. E transformar adversidades em oportunidades. Como diz aquele velho ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenços”, confidenciou. O ano pandêmico entrou para a história de Ale Monteiro como o de maior crescimento pessoal e profissional. Uma situação imprevisível e dramática que estreitou laços com clientes. “Por mais que improvável que pareça, em um momento em que não podíamos estar juntos, nos tornamos mais próximos”, comenta.



Atualmente, além de diretor artístico, Monteiro também é influenciador digital. “Arrecadei com meu novo ofício uma renda bem grande, já passou de seis zeros [numeral que refere a mais de um milhão] nessa receita, e pretendo continuar no ramo reforçando cada vez mais a importância de homens gays empresários no mundo dos negócios. Nós temos um diferencial e uma sensibilidade que faz a diferença”, finaliza.