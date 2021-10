‘’Nunca as pessoas valorizam tanto o lugar onde moram’’: saiba detalhes sobre a 3ª Semana Design Campinas que começa hoje (20)

O festival começa hoje, (20), a partir das 16h com o evento “Design Open Day” no Hotel Red Radisson

“Nunca as pessoas valorizaram tanto o lugar onde moram”, é o que conta Lenine Faria, curador e organizador da Semana Design Campinas que dá início a sua 3ª edição com o evento “Design Open Day” hoje, a partir das 16h, no Hotel Red Radisson. O principal festival urbano de design do interior de São Paulo, que acontecerá até o próximo dia 29, propaga o design autoral dos profissionais e estudantes da área por toda a cidade.

Lenine Faria, curador e organizador da Semana Design Campinas

Serão realizadas exposições, debates, talks, lançamentos e stands — o último aberto ao público — com o propósito de lapidar o talento dos profissionais e estudantes da área. O festival, que faz parte do calendário global do setor, é uma forma de acrescentar um conteúdo de qualidade no dia a dia daquele profissional/estudante, além de abrir discussões regionais sobre o setor.

Hoje, no “Design Open Day”, rolará dois talks com grandes nomes do setor: um com design gaúcho Guilherme Wentz, intitulada ““Um Outro Olhar Sobre o Morar” refletindo sobre a forma purista e desacelerada de nos relacionarmos com os objetos e os espaços em que vivemos. E o outro, com Esther Schattan, diretora da Ornare, marca referência em mobiliário, apresentará as “Tendências de Milão”, que foram apresentadas no Salone Del Mobile 2021, realizada no mês passado.

Guilherme Wentz

Os principais eventos serão: dia 21, a diretora criativa da Itens, Mariana Amaral apresentará “Um olhar amoroso sobre o produtor nacional”, um talk a respeito da nossa brasilidade na Bonaluce Iluminação a partir das 15h. Dia 22, na Maria Pia Casa, será realizada palestra e lançamento do livro “Attilio e Gregório: a história do design de interiores no Brasil”, por Rica Lima — arquiteto campineiro às 16h.

No dia 23 às 16h, na Casa Aberta, acontecerá exposição + sunset com uma curadoria do arquiteto Aldomar Caprini, com os designers Lucas Neves e Rogo. A palestra “Design biofílico e a conexão com o natural”, por Murilo Toporcov, está marcada para dia 25, às 16h, no Ateliê Revestimentos sobre bem-estar a serviço da Arquitetura.

Murilo Toporcov

Dia 26, será a vez de “Pesquisa, Criação e Design”, por Rodrigo Bittar, um talk na Vertz Iluminação sobre o processo criativo de Bittar; e na Tessaro Imóveis, às 16h, será realizada a palestra “Minimalismo: a busca pela essência em projetos de design”, por Lu Figaro. Enquanto dia 27, às 10h30, na Organic Madeiras, acontecerá o “Processo criativo com a madeira orgânica”, por Christie Cornelio e Erlon Tessari; e às 16h, a palestra e lançamento do livro “Trajetórias do modernismo, de Gregori Warchavchik a Percival Lafer”, por Jayme Vargas.

Às 16h, a palestra e lançamento do livro “Trajetórias do modernismo, de Gregori Warchavchik a Percival Lafer”, por Jayme Vargas.

A palestra “Raiz Project: o design autoral brasileiro inspirando o mundo”, por Ana Cristina Schneider e Alessandra Delgado, está marcada para dia 28, às 16h na Artzzi. E para encerrar, no dia 29, acontecerá a Palestra Oficial e Lançamento de livro “Jean Gillon: dos projetos de interiores ao móvel moderno brasileiro”, por Graça Bueno e Otávio Nazareth na Líder Interiores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ana Cristina Schneide

Mais informações sobre inscrição e convites, no site semanadesign.com.br